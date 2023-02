Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 7 (2023)

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin diesel goedkoop is en een elektrische auto uit Nederland peperduur. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.





+ Top – Rijden op diesel loont weer

Goed nieuws voor de geplaagde dieselrijder. Na een jaar van sterk op en neer gaande prijzen, betaal je als dieselaar nu weer ongeveer evenveel voor een liter diesel als voordat de oorlog in Oekraïne losbarstte. De vraag is hoelang dat nog zo blijft.

+ Top – Nota bene een caravan lost het grootste probleem van elektrische auto’s op

Op onze FaceBook-berichten over elektrische auto’s krijgen we steevast reacties van caravanliefhebbers. Allemaal in de trant: ‘waardeloos, je kunt er niet eens een caravan mee trekken’. Dat klopt ten dele, maar nu komt er een caravan die dit vooroordeel definitief om zeep helpt.

+ Top – Het populairste automerk in China komt niet uit China

BYD moet in Europa nog voet aan de grond krijgen, maar in thuisland China is het merk gi-gan-tisch. In januari was BYD zelfs het op één na best verkochte automerk in China. Maar welke autogigant staat daar op één?

- Flop – Elektrische cabrio uit Nederland is peperduur

Mini introduceert de peperdure Mini Electric Cabrio. De in Nederland gebouwde elektrische cabrio maakt je op twee manieren dakloos. Uiteraard vanwege het feit dat je met het dak open kunt rijden maar ook omdat de prijs zo hoog is dat je na aanschaf bij het Leger des Heils moet aankloppen omdat je de hypotheek niet meer kunt opbrengen.

- Flop – Gigantische batterijen zijn helemaal niet zo fijn

Bigger is always better moet Nio gedacht hebben. Het Chinese merk heeft namelijk een nieuw batterijpakket aangekondigd van maar liefst 150 kWh. Dat een batterij ook té groot kan zijn, benadrukt Elon Musk maar wat graag.

- Flop – Toyota’s en EV’s: het duurt maar en het duurt maar

Toyota en elektrische auto's blijft een ongelukkige combinatie, net als sushi en stroopwafels. Hier moet verandering in komen, vindt de nieuwe CEO van Toyota. En graag rap een beetje.