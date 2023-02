Waarom het slim is dat de Volkswagen ID.2 straks gewoon Golf heet

Ken je dat verhaal van de elektrische Volkswagen ID.2 die zou komen? Die komt er dus niet. Tenminste, als de hardnekkige geruchten daarover kloppen. Een nieuwe, elektrische Volkswagen Golf moet voor een volledige reset van het merk Volkswagen zorgen.

Natuurlijk snapten we dat Volkswagen na alle dieselsjoemelarij het roer wilde omgooien. En dat het dus volop inzette op de elektrificatie van zijn gamma. Daarbij hoorden volgens de logica van een paar jaar geleden ook nieuwe modelnamen: ID.3, ID.4, ID.5 en binnenkort mogelijk ook ID.7.

'Je moet wel gek zijn om de naam Golf los te laten'



Maar waarom zou je ook alle kinderen met het badwater weggooien? Wat we bedoelen: waarom zou je afscheid nemen van ijzersterke modelnamen als Golf, Polo en Passat? Ooit suggereerden we dan ook dat Volkswagen de opvolger van de ID.3 weer gewoon Golf moest noemen. Desnoods ‘Golf ID’ of ‘ID. Golf’. En het lijkt erop dat de Volkswagen-leiding ook het licht heeft gezien. Zo zei de nieuwe CEO Thomas Schäfer op de LA Autoshow een tijdje geleden: “We hebben iconische merknamen, zoals Golf en GTI. We zouden wel gek zijn als we die zouden loslaten. We houden vast aan de ID-logica, maar iconische modellen krijgen een naam.”

Volkswagen ID.2 helemaal op de schop



Anonieme Volkswagen-bronnen hebben zich tegenover het Britse Autocar in soortgelijke bewoordingen uitgelaten. Sterker nog, volgens hen is de reeds geplande nieuwe compacte elektrische Volkswagen helemaal op de schop gegaan. Hij gaat geen ID.2 meer heten, maar krijgt 'Golf' in zijn modelnaam. Een slimme zet, want in een markt met steeds meer nieuwe spelers die uitblinken in nietszeggende modelnamen en designs, is een vertrouwde modelnaam iets om te koesteren.



Geen cross-over, maar hatchback



Maar daar blijft het niet bij. Ook het ontwerp wordt anders. In plaats van de cross-over-achtige auto die Volkswagen voor ogen had - zie de foto's van de ID. Life - gaat het nieuwe compacte elektrische model er meer uitzien als een traditionele hatchback. Als een Golf dus. Want volgens dezelfde anonieme bronnen binnen Volkswagen, vormt de compacte hatchback nu eenmaal de kern van het Volkswagen-DNA. En waaraan is dat ook alweer te danken? Juist, aan de Golf. Wie anders?

ID. Golf tussen Polo en Golf in



De verantwoordelijke designer voor de hertekende elektrische auto is Andreas Mindt, die ook bij Bentley en Audi heeft gewerkt. Qua afmetingen zou de ID. Golf, zoals we hem voor het gemak maar even noemen, tussen de Volkswagen Polo en de huidige Golf in komen. Het gewicht wordt geschat op 1600 à 1700 kg en de auto zou voorwielaandrijving krijgen. Ook daarmee wordt afgeweken van de ID.3 en de andere modellen op het huidige MEB-platform. Want dat zijn in principe achterwielaandrijvers.

Waarschijnlijk gaat Volkswagen zijn nieuwe elektrische model al half maart 2023 onthullen. De vraag is wanneer de ID. Golf vervolgens in zijn definitieve vorm op de markt komt. Al in 2025, het jaar dat de ID.2 was gepland, of pas in 2027 of 2028, wanneer de huidige Volkswagen Golf 8 het loodje legt? Hoe dan ook moet de nieuwe ID. Golf voor een volledige reset van het merk Volkswagen zorgen. De ID. Buzz heeft daartoe al een aanzet gegeven en de ID. Golf moet Volkswagen weer definitief dat oude vertrouwde VW-gevoel van vroeger teruggeven. Wordt verGolfd!