Met deze uitvinding wil Nissan zijn achterstand op andere elektrische auto's goedmaken

Het moet Nissan niet lekker zitten dat het zijn voortrekkersrol op het gebied van elektrisch rijden uit handen heeft gegeven. Het tij lijkt echter te keren nu Nissan heeft aangekondigd dat het in 2028 een elektrische auto met de langverwachte solid-state batterij productieklaar heeft.

Nissan was er als de kippen bij door al in 2010 een volledig elektrische auto te onthullen: de Nissan Leaf. De werkelijke actieradius van om en nabij 100 kilometer is tegenwoordig een lachertje, maar Nissan liep hiermee toen voor de troepen uit. Hoe anders is dat anno 2023. De Nissan Leaf is ingehaald door veel betere elektrische auto's zoals de Hyundai Ioniq 5, de Kia EV6 en de Volkswagen ID.4.

Voorsprong terugveroveren

Als antwoord op al het elektrische geweld van de concurrentie heeft Nissan tegenwoordig ook de Nissan Ariya. Maar deze elektrische crossover kan de kar niet in zijn eentje trekken (de Nissan Leaf speelt nauwelijks een rol van betekenis; in 2022 werden in Nederland nog geen 1000 stuks verkocht). Maar Nissan heeft inmiddels vergaande plannen om in 2028 een elektrische auto met solid-state batterij op de markt te brengen. Hiermee wil Nissan zijn voorsprong op de elektrische auto terugveroveren, vermeldt de Britse website Autocar.

Heilige graal

De solid-state batterij is min of meer de heilige graal van elektrisch rijden. De solid-state batterij heeft een hogere energiedichtheid, bevat nauwelijks of geen vloeibare elektrolyten en is goedkoper om te maken dan huidige accu's. Nissan zegt deel uit te maken van een aantal partijen dat voorop loopt met de ontwikkeling, waaronder de universiteit van Oxford. De solid-state batterij die ze ontwikkelen, bevat helemaal geen elektrolyten, iets wat de concurrentie niet altijd voor elkaar weet te krijgen, aldus Nissan.

Laadsnelheden tot 400 kW

In vergelijking met een lithium-ion batterij wil Nissan de kosten van zijn solid-state batterij met de helft verlagen, de energiedichtheid verdubbelen en de laadsnelheid verdrievoudigen. Om dit bereiken, heeft Nissan de accucellen van zijn gedroomde solid-state batterij vergroot tot tien centimeter. Uiteindelijk zullen de accucellen net zo groot worden als een laptop, is de verwachting. Volgens Nissan kan de uiteindelijke solid-state batterij laadsnelheden tot 400 kW aan. Op dit moment is 200 kW een magische grens die maar weinig EV's overtreffen.

Twee batterijformaten

Als je drie keer sneller kunt laden dan nu, komt de tijd die je hiervoor kwijt bent aardig in de buurt van de tijd die je kwijt bent aan het volgooien van een auto met verbrandingsmotor. Nissan zegt daarom te denken aan twee batterijformaten: een grotere voor echt zware gebruikers die een enorm bereik nodig hebben en een kleinere voor gebruikers die de voorkeur geven aan een laadtijd die vergelijkbaar is met een tankbeurt en niet zozeer verlegen zitten om een enorme actieradius.

Elektrische auto voor meer mensen

Dat Nissan werkt aan de ontwikkeling van de langverwachte solid-state batterij wil niet zeggen dat een verdere ontwikkeling van de lithium-ion batterij op een laag pitje staat. In 2028 wil Nissan een lithium-ion accu op de markt brengen die geen kobalt bevat waarmee het de kosten met 65 procent hoopt te verlagen. Hierdoor wordt de elektrische auto voor meer mensen bereikbaar, zegt Nissan.