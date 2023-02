Dit zijn de 7 tofste Seats van 40 jaar Seat in Nederland

Seat viert dit jaar dat het 40 jaar actief is op de Nederlandse markt. Uit die 40 jaar hebben we een top 7 samengesteld met onze favoriete Seat-modellen. Zit jouw lievelings-Seat er ook bij?

Met de viering van zijn 40-jarig jubileum doet Seat wel een beetje aan geschiedvervalsing. Want allang voordat de Seat Ronda (een in licentie gebouwde Fiat Ritmo) in 1983 naar Nederland kwam, werden er in Nederland Seats verkocht. Alleen had het merk toen geen eigen importorganisatie en was het de Fiat-importeur die de modellen van licentiebouwer Seats naar Nederland haalde.



Dat gold begin jaren 70 onder meer voor de Seat 600. Later kwam daar de Seat 133 bij, een door Seat zelf gebouwd model met moderne lijnen, maar gebaseerd op de aloude Fiat 850. Ook de Seat 1430 Special, een Spaanse versie van de Fiat 124 werd hier verkocht, evenals de Seat 1200/1430 Sport (1977-1979). Die laatste was een geinig coupeetje met grote schildbumpers.



Kun jij geen genoeg krijgen van jubilea en toplijstjes?



Aanmelden

Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!



Concentreren we ons echter op de periode 1983-2023, dan komen we tot onze 7 tofste Seats ooit.



1. Seat Ibiza I



Begin jaren 80 maakte Seat zich stapsgewijs los van Fiat. In die tijd ontwikkelde het de eerste Ibiza, een door Giugiaro getekende, compacte hatchback. De Ibiza die in 1984 debuteerde, zag er met zijn opvallend dunne A- en C-stijlen superstrak uit en had een enorm glasoppervlak. ‘De nieuwe norm’ stond er trots boven de paginagrote krantenadvertenties. Dat gold in de eerste plaats voor de techniek, die werd aangeprezen met de kreet ‘Motor System Porsche’. De lichtgewicht viercilinder was namelijk samen met Porsche ontwikkeld. In het topmodel, de Seat Ibiza 1.5 GLX – vaak gesignaleerd met lichtmetalen wielen die een snufje BMW hadden - leverde de motor 85 pk. Het katalysatortijdperk was nog niet aangebroken, toch was de 1.5 ‘reeds geschikt voor loodvrije benzine’. De grote wielbasis en de ‘gestoffeerde slaapstoelen’ droegen volgens de advertentie bij aan de exceptionele ruimte en het hoogstaande comfort … Hoe dan ook was de eerste Ibiza ontzettende belangrijk voor Seat - de auto liet zien dat het Spaanse merk niet langer een verlengstuk van Fiat was.



2. Seat Toledo 2.0 GT 16V



In 1990 was Seat een volledige Volkswagen-dochter en een jaar later was de Seat Toledo de eerste Seat op VW-basis. Hij deelde zijn onderstel met de Golf 2. Maar qua afmetingen stond hij dichter bij toenmalige Volkswagen Jetta, die bekendstond om zijn gigantische kofferbak. Net als de Jetta, zag de Seat Toledo eruit als een sedan, maar in plaats van een kort kofferklepje, had de Toledo een gigantische vijfde deur. Die bood toegang tot een bagageruimte van 550 liter. In zijn eerste volledige verkoopjaar wist de praktische Seat bijna 3200 Nederlandse kopers te verleiden. Het - zeer betaalbare - topmodel was de Toledo 2.0 GT 16V met 150 pk. Daarmee was deze brave gezinsauto een heleboel veel duurdere concurrenten te snel af! In 1999 ging de eerste Toledo uit productie, om te worden opgevolgd door de tweede generatie. Tot veler verdriet was dit wel een gewone sedan met een piepklein kofferklepje.

3. Seat Leon 2.8 V6 Cupra 4/Topsport 4

In 1999 werd de eerste Seat Leon gepresenteerd. Het model was gebaseerd op de Volkswagen Golf 4, maar kreeg een spannender design, en een sportiever afgestemd onderstel. En vanbinnen trof je geen goedkoop aftreksel aan van het Golf-interieur. Sterker nog, de Seat Leon had het dashboard van de Audi A3! Een ander voordeel van de Leon ten opzichte van de Golf, was dat-ie standaard met vijf deuren werd geleverd. Een overeenkomst met de Volkswagen Golf, was het enorm brede motorenaanbod. De knaller van de reeks was de vierwielaangedreven Seat Leon 2.8 V6 Cupra, die in 2002 werd omgedoopt tot Topsport 4. De zescilindermotor met 204 pk maakte van de Leon een heerlijke bruut klinkende hot hatch. Hij kleefde aan het asfalt, sprintte zonder wielspin in 7,3 tellen naar 100 km/h en had een top van 235 km/h.



4. Seat Ibiza FR 1.9 TDi 130 pk

Net als de tweede generatie Seat Ibiza, was de Ibiza III gebaseerd op de Volkswagen Polo. Maar dankzij de vrolijke rondingen en geinige lampunits van designer Walter de’Silva, zag de Ibiza er stukken jeugdiger uit dan zijn Duitse broertje. Ook op motorisch vlak viel er een hoop te beleven met deze Ibiza. Een verrassend leuke versie was de 130 pk sterke 1.9 TDi uit 2002. Het ding was een tikje zwaar in de neus, maar je had er een heerlijk zuinig én snel kilometervretertje aan. Voorwaarde was wel dat de vullingen in je gebit goed vastzaten. Want op een minder goed wegdek ging je in de stevig afgestemde Ibiza FR stuiterend door het leven. Alsof deze kleine tokkelaar nog niet heftig genoeg was, deed de 160 pk en 330 Nm sterke Ibiza 1.9 TDi er nog een schepje bovenop. Tja, snelle compacte diesels – terugdenkend aan deze Ibiza, missen we ze weleens.



5. Seat Leon Cupra 310 Limited Edition





Ook de tweede generatie Seat Leon (2005-2009) werd geroemd om zijn design. Door de achterste portiergrepen weg te werken, gaf Walter de’Silva de vijfdeurs hatchback een coupé-achtig profiel. De kleine grille deed op zijn beurt weer denken aan Alfa Romeo. Niet geheel toevallig, want de’Silva had ook voor dat merk gewerkt en het Volkswagen-concern wilde Seat in die tijd nog een sportief imago à la Alfa Romeo meegeven. De heftigste Leon ooit is zonder twijfel de Cupra 310 Limited Edtition uit 2009. De 2,0-liter TFSI-motor was door tuningspecialist ABT opgekieteld van 240 naar 310 pk. Dat ongekende vermogen moest zich via alleen de voorwielen een weg zien te banen naar het asfalt. Zonder de tussenkomst van een sperdifferentieel! Altijd beide handen aan het stuur was dus het credo. Als je het goed uitkiende en wielspin tot het minimum wist te beperken, knalde je in 5,7 tellen vanuit stilstand naar 100 km/h. Met een topsnelheid van 259 km/h kon je op de autobahn de allerdikste Mercedessen en BMW’s naar de rechterrijstrook dirigeren …



6. Seat Mii Electric

Betaalbare elektrische auto’s zijn schaars. De goedkoopste optie is de Dacia Spring van 21.750 euro. Drie jaar geleden kon je voor 23.400 euro ook nog een nieuwe elektrische Seat Mii kopen. Net als de Dacia Sping, was de Seat Mii Electric geen auto om dagelijks 500 kilometer mee over de snelweg te knallen. In gemengd verkeer kwam hij slechts 260 kilometer ver, maar in stadsverkeer zou je er zelfs 360 kilometer mee kunnen rijden.



In stadsverkeer was de elektrische Seat Mii sowieso als een vis in het water. Met zijn snelle reacties op het stroompedaal (0-50 km/h in 3,9 s), zijn compacte afmetingen en de kleine draaicirkel lokte de 83 pk sterke Mii Electric je bijna uit om horkerig elk vrij stukje asfalt in te pikken. Het grootste pluspunt van de elektrische Seat is dat hij veel steviger en volwassener aanvoelde dan de Dacia. Doodzonde dat hij niet meer geleverd wordt. Al kun je natuurlijk op zoek gaan naar een tweedehands Seat Mii Electric.



7. Seat Tarraco 2.0 TSI 4Drive FR

Seats met meer dan 300 pk bestaan niet meer. De krachtigste Leon 1.4 TSI e-Hybrid heeft tegenwoordig 204 pk. Vlak daarachter zit de 190 pk sterke Seat Tarraco 2.0 TSI. Het is een auto die veel ruimte, goede prestaties en een prettig rijgedrag weet te combineren. Seat noemt het een suv, maar stiekem is het een stoer aangeklede mpv, want hij is er ook met zeven zitplaatsen. Anders dan de Leon Cupra 310 heeft-ie standaard vierwielaandrijving. De straatklinkers blijven dan ook gewoon op hun plaats liggen als je maximaal accelereert. Maar goed, met een honderdsprint van 8 seconden haalt-ie het dan ook niet bij de heftigste Leon aller tijden. Maar in de categorie gezinsbusjes, vinden we de Seat Tarraco 2.0 TSI 4Drive een van de aantrekkelijkste opties.