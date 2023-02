Volvo is ongeduldig en gaat ons overladen met elektrische modellen

Vanaf 2035 mogen van de EU alleen nog maar volledig elektrische auto’s over de toonbank gaan. Volvo wil niet wachten tot het zover is en biedt over drie jaar al een volledig elektrisch modellengamma aan.

Dat laten twee bronnen binnen Volvo weten aan Reuters. Eerder verkondigde Volvo al dat het vanaf 2030 alleen nog maar elektrische auto’s wil verkopen, maar kennelijk wordt het merk ietwat ongeduldig. Wellicht zijn het de Chinese invloeden van de Geely Group, die 82 procent van Volvo bezit.



Gezelschap voor de C40 en XC40

Het betekent dat Volvo al zijn modellen vanaf de volgende generatie een volledig elektrische aandrijflijn wil geven. Beginnend bij de SUV's: de XC60 en XC90 zijn al verkrijgbaar als plug-in hybride, maar nu moeten het volwaardige EV's worden. Eerder introduceerde Volvo al de uitstootvrije tegenhanger van de XC90, de EX90. Een volledig elektrische zevenzitter met een actieradius die kan concurreren met de Mercedes EQS SUV.

Ook de Zweedse sedans worden volledig elektrisch. Als je van plan was om de rest van je leven elke vier jaar nieuwe een S60 of S90 met een krachtige benzinemotor te bestellen, kom je bedrogen uit. De plannen beloven gezelschap voor de C40 en XC40, de op dit moment verkrijgbare elektrische Volvo’s.

Focus op China

De focus van Volvo lijkt, niet geheel verrassend wegens zijn moederbedrijf, te verplaatsen naar China. Zo komt er bijvoorbeeld een volledig elektrisch personenbusje van Volvo op de Chinese markt. Deze wordt gebaseerd op de Zeekr 009, een MPV die ook ontwikkeld is door Geely. Het ontwikkelingswerk van de aankomende minivan en van de sedans van Volvo is al verplaatst naar het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Shanghai.