Vind jij verkeersregels ook maar een ongewenste inperking van je persoonlijke vrijheid?

Tegenwoordig maak ik veel minder kilometers dan voor de pandemie. Toch ervaar ik veel meer agressie in het verkeer. Is mijn tolerantiedrempel verlaagd? Of vinden veel verkeersdeelnemers dat ze niks te maken hebben met 'mainstream'-regels en -borden?



Voor de pandemie reed ik 40.000 kilometer per jaar. Doordat ik tegenwoordig hybride werk, zijn dat er nu nog maar 23.000. Toch krijg ik het idee dat veel verkeersdeelnemers stukken agressiever zijn dan voorheen. Dat blijkt te kloppen; in Nederlandse en Vlaamse media las ik over een toename van 30 procent. Het lijkt wel of veel mensen vinden dat de ‘mainstream’-verkeersregels hun vrijheid te veel aantasten. Zouden ze alle borden het liefst met omgekeerde vlaggen willen afdekken?

Arts met haast of toch een patiënt?



Onlangs reed ik rond 18.30 uur op de A30, kort na knooppunt Maanderbroek. Met de cruisecontrol op 110 passeerde ik een rijtje vrachtwagens. Met nog anderhalve truck te gaan, zag ik in mijn binnenspiegel plotseling een veel te hard rijdende Mercedes A-klasse opdoemen. Grootlicht-knipperend maande de bestuurder me aan de kant. Even dacht ik nog: vast een arts onderweg naar een spoedgeval. Of iemand wiens vrouw moet bevallen. Alleen houd ik er niet van om vrachtwagens te snijden, en om plankgas plaats te maken, leek me ook ietwat overdreven met nog 40 meter te gaan op de linkerrijstrook. Wel voerde ik het tempo iets op.



Maar in plaats van door te knallen naar het vermeende spoedgeval / de verlossende verloskundige, sneed de Mercedes-bestuurder me zodra ik naar rechts ging. Vervolgens peperde hij me met een paar remmanoeuvres in dat ik een slome duikelaar was. Blijkbaar toch geen arts met haast en evenmin een aspirant-vader. Eerder een boze lachgaspatiënt.

“Als ik ze aanspreek op hun gedrag, krijg ik te horen dat ik niet zo f*cking moeilijk moet doen.”

Waarom zijn invoegstroken zo lang?



Is je weleens opgevallen hoe lang Nederlandse in- en uitvoegstroken zijn? Dat is niet omdat wegenbouwers niet kunnen inkopen en altijd asflat overhouden waarmee ze iets moeten. Ze zijn bedoeld om de doorstroming en de veiligheid te vergroten. Toch zie ik dagelijks automobilisten die hun auto al na een paar meter met te lage snelheid op de hoofdrijbaan bonjouren. In de spaarzame gevallen dat ik een claxon- of lichtsignaal geef om ze op hun gevaarlijke gedrag te attenderen, krijg ik doorgaans agressieve reacties terug.



Draagvlakonderzoek naar verkeersregels



Net als van mensen die voorrang nemen en als ze daarop aangesproken worden, ­roepen dat ik niet zo f*cking moeilijk moet doen en hoezo ik zo’n f*cking haast heb. Tja. Omgaan met kritiek blijft lastig. Mijn goede voornemen voor 2023: ik ga niet meer reageren. ­Sterker nog, ik ga de overheid vragen om een breed draagvlakonderzoek te doen naar verkeersregels en -tekens. Afschaffing levert vast veel tevreden ­mensen op. Dat wil zeggen; onder de overlevers.