Het kiezen van de juiste autoverzekering doe je zo

De juiste autoverzekering kiezen voelt voor veel mensen als zoeken naar een speld in hooiberg, er is namelijk geen uniforme polis die voor elke bestuurder werkt en het kiezen van de verkeerde dekking kan je kwetsbaar maken bij een ongeluk. Om je te helpen de beste beslissing voor jouw situatie te nemen, lees je hier wat je moet weten over het kiezen van een autoverzekering.

Soorten autoverzekeringen

We beginnen bij de verschillende soorten verzekeringen om uit te kiezen. In Nederland kun je kiezen uit de volgende verzekeringen: WA (wettelijke aansprakelijkheid), WA beperkt casco, en all risk dekking. WA dekking omvat schade die je tijdens het rijden aan een ander persoon of eigendom kunt toebrengen. WA beperkt casco biedt extra bescherming tegen schade veroorzaakt door natuurrampen en diefstal, maar dekt geen schade veroorzaakt door je eigen rijgedrag. All risk dekt deze beide zaken plus eventuele andere schade veroorzaakt door derden, denk bijvoorbeeld aan een aanrijding.

Welke verzekering geeft je de meeste gemoedsrust?

Het antwoord op deze vraag hangt af van verschillende factoren; denk bijvoorbeeld aan de leeftijd van je auto, waar je woont en hoeveel geld je wilt uitgeven aan maandelijkse premies. Als je in een oudere auto rijdt die niet zoveel meer waard is, zou een basis WA-polis voldoende dekking moeten bieden voor jouw behoeften. De schade die je oploopt bij het raken van een paaltje in de stad of net iets te hard over drempel rijden valt dan te overzien. Daarentegen, als je een nieuwere auto rijdt of je snel zorgen maakt over mogelijke schade in geval van diefstal of ongelukken, dan kan een all risk polis zeker het overwegen waard zijn. Raak je een paaltje met je splinternieuwe bolide en het wordt niet vergoed, dan kan dat je duur komen te staan. Lees bij een all risk polis wel van te voren even de voorwaarden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Verzekeraars bieden vaak ook extra’s die je kunt toevoegen aan je verzekering. Je kunt bijvoorbeeld de accessoires van je auto meeverzekeren of kiezen voor rechtshulp bij afhandeling van schade, deze extra’s zijn allemaal fijn om te hebben. De belangrijkste aanvulling op je basisverzekering vinden wij een inzittendenverzekering; als je zelf veilig de weg op wil, dan moet je dat ook voor je passagiers willen.

Wil je een tweede auto meeverzekeren?

Een tweede auto meeverzekeren kan heel voordelig zijn! Heb je bijvoorbeeld kinderen met een eigen auto dan is het zeker het overwegen waard om die auto mee te verzekeren. Als je een tweede auto wil meeverzekeren, dan is het belangrijk om te kijken naar polissen die kortingen bieden voor meerdere auto’s of die het mogelijk maken om extra auto's toe te voegen aan bestaande polissen.

Kies de juiste verzekeraar

Als je eenmaal het juiste type dekking voor je behoeften hebt bepaald is het tijd om een geschikte verzekeraar te vinden die voor een redelijke prijs kan leveren. Zorg ervoor dat je rondkijkt en verschillende bedrijven vergelijkt op basis van hun tarieven, beoordelingen van de klantenservice en reputatie. Je kunt verzekeraars makkelijk online met elkaar vergelijken.

Zoals we inmiddels weten is het kiezen van de juiste autoverzekering essentieel om met een gerust hart de weg op te gaan. In dit artikel hebben we besproken waar je allemaal op moet letten bij het kiezen van een verzekering. Wanneer je alle genoemde factoren in overweging neemt, zijn wij ervan overtuigd dat je veilig de weg op kunt.