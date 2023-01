Autoverkopen Nederland 2022: zo weinig diesels kochten jullie

Uit de Nederlandse autoverkopen over het jaar 2022 blijkt dat nog maar bar weinig dieselauto's verkocht worden. In 2017 werden nog 72.265 dieselauto's geregistreerd. Drie keer raden wat hier vijf jaar later nog van over is ...

Van alle auto's die in 2022 verkocht zijn, wordt slechts 1,5 procent aangedreven door een dieselmotor. Van de 312.129 verkochte auto's (cijfer: RAI Bovag) zijn dat dus krap 4600 auto's. Ter vergelijk: dat is bijna duizend stuks minder dan het aantal Skoda Enyaq's (Coupé) iV dat Skoda in 2022 in Nederland verkocht, namelijk 5476 exemplaren. De reden hiervoor ligt voor de hand: de zakelijke markt die voor een groot deel verantwoordelijk was/is voor de dieselverkopen, is overgeschakeld op elektrificatie. Het aandeel van (plug-in) hybride auto's groeit dan ook. Was dat in 2021 nog 33 procent van de nieuwverkopen, in 2022 is dat gestegen tot 36 procent, ruim 112.000 exemplaren.

Benzine: daling zet zich voort

Auto's die enkel en alleen op benzine rijden, worden nog altijd het meest gekocht, maar de aantallen dalen wel. In 2021 was dit nog 46 procent (149.366 stuks) waarmee voor het eerst de benzineverkopen minder dan de helft van het totaal bedroeg. In 2022 zet de daling voort, want in dit jaar is 38,5 procent van de autoverkopen een benzineauto. Dat komt neer op 120.169 auto's. Grote kans dat in 2023 de benzineauto's worden ingehaald door de (plug-in) hybride auto's.

Het aandeel elektrische auto's steeg in 2022 naar 23 procent van de totale nieuwverkopen (71.789 stuks). In 2021 was dit nog 20 procent. Hierbij gaat het om zakelijk, particulier, verhuurbedrijven en dealerregistraties. De stijging onder particuliere verkopen is opmerkelijker: van 11 naar 26 procent. Eind 2022 reden in Nederland 340.583 volledig elektrische auto's rond.