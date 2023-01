Waarom de zuinigste Dacia Jogger niet de slimste keus is

Ben je gevallen voor de ruimte van de Dacia Jogger, maar vind je 100 of 110 pk te mager voor zo’n forse stationwagon? Dan is 141 pk sterke Jogger Hybrid jouw auto. Duurder, maar ook véél zuiniger. Dus die meerprijs betaalt zich wel weer terug. Toch?

De Dacia Jogger is 4,55 meter lang en hij biedt zeeën van ruimte. Bovendien is hij als enige in zijn klasse leverbaar met zeven zitplaatsen. Toch kost de Dacia Jogger TCe 100 Eco-G in de Essential-uitvoering maar 22.700 euro. Helaas rust Dacia hem wel érg basic uit. Zo mist-ie een airco en cruisecontrol, bovendien moeten de achterbankzitters de zijruiten handmatig open en dicht slingeren. Dan is de Dacia Jogger TCe 100 Eco-G Expression van 24.700 euro een slimmere keus. Die heeft namelijk wel alle moderne basics aan boord.



Dacia Jogger op lpg, benzine of toch een hybride?



Verder moet je weten dat de Dacia Jogger TCe Eco-G een lpg-installatie aan boord heeft. Die goedkope brandstof maakt je blij na elke tankbeurt, maar de maandelijkse factuur voor de wegenbelasting valt dan weer vrij hoog uit.



Benieuwd hoe de Dacia Jogger Hybrid rijdt?



Aanmelden

Met onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van al onze tests.



Als je daar geen trek in hebt, kun je opteren voor de Dacia Jogger TCe 110. Die heeft geen lpg-tank en rijdt gewoon op benzine. Hij is iets zuiniger dan zijn lpg-broer en beschikt standaard over de Expression-uitrusting. Vanwege de iets hogere CO2-uitstoot van benzine is de Jogger TCe 110 wel iets duurder: 25.100 euro.

Forse meerprijs Hybrid-versie



De Dacia Jogger Hybrid gaat daar met een vanafprijs van 29.650 euro fors overheen. Voor die extra investering krijg je wel 30 tot 40 pk extra ten opzichte van de andere twee versies. Wat de Dacia Jogger Hybrid ook standaard biedt, is een automatische versnellingsbak. Bij de lpg- en benzine-Jogger zit je altijd aan een handbak vast.



7 zitplaatsen in de Dacia Jogger



Als klap op de vuurpijl trakteert de duurste Jogger zijn eigenaar altijd op een derde zitrij. Wil je de goedkopere twee met zeven zitplaatsen, dan kost je dat 1000 euro extra. Het belangrijkste aankoopargument voor de Dacia Jogger Hybrid is misschien wel zijn zuinigheid. Zeker in deze tijden van hoge kosten en onzekere brandstofprijzen. Helaas brengt zo’n hybride-aandrijflijn ook de nodige extra kilo’s met zich mee. Daarvoor betaal je maandelijks de rekening in de vorm van een hoger wegenbelastingtarief.

Welke Dacia Jogger moet je hebben?



Zo stelt de bescheiden Roemeen potentiële kopers voor een lastig dilemma. Welke Dacia Jogger moet je nu hebben?

We zetten even een aantal specificaties en de maandelijkse kosten voor brandstof en wegenbelasting op een rijtje.

Specificaties Dacia Jogger TCe 100 Eco-G Dacia Jogger TCe 110 Dacia Jogger Hybrid 140 Basisprijs 22.700 25.100 29.650 Expression-uitv. 2000 - - 3e zitrij 1000 1000 - Totaalprijs 25.700 26.100 29.650 Motor 3-cil. turbo (lpg/benzine) 3-cil. turbo (benzine) 4-cil. benz. + elektro Verm./koppel 100 pk/170 Nm 110 pk/200 Nm 141 pk/n.n.b. Transmissie 6-versn. handbak 6-versn. handbak automaat 0-100 km/h 13,0 s 11,2 10,0 s Topsnelheid 172 km/h 174 km/h 167 km/h Leeggewicht 1227 kg 1180 kg 1360 kg Gem. verbruik 7,8 l/100 km (lpg:

1 op 12,8) 5,7 l/100 km

(1 op 17,5) 4,9 l/100 km

(1 op 20,4)

Kosten 12.000 km/jr. Dacia Jogger TCe 100 Eco-G Dacia Jogger TCe 110 Dacia Jogger Hybrid 140 Brandstof* 78 103 88 Wegenbelasting 75 53 69 Totaal 153 156 157

Kosten 20.000 km /jr. Dacia Jogger TCe 100 Eco-G Dacia Jogger TCe 110 Dacia Jogger Hybrid 140 Brandstof* 100 171 145 Wegenbelasting 75 53 69 Totaal 175 224 214

Kosten 30.000 km /jr. Dacia Jogger TCe 100 Eco-G Dacia Jogger TCe 110 Dacia Jogger Hybrid 140 Brandstof* 150 257 221 Wegenbelasting 75 53 69 Totaal 225 310 290

* Op basis van fabrieksopgave en gemiddelde dagprijzen per liter aan de pomp volgens CBS. Benzine (E10): 1,80 euro; lpg: 0,77 euro.

Voors en tegens Dacia Jogger Hybrid



Wat blijkt? Als je jaarlijks 12.000 kilometer of nog iets minder rijdt, dan ontlopen de maandelijkse kosten voor brandstof en wegenbelasting elkaar nauwelijks. Al is de lpg-versie van de Dacia Jogger net iets voordeliger. Alleen als je de iets betere prestaties van de benzinevariant belangrijk vindt, zou je die kunnen overwegen.

Rijd je iets of veel meer dan gemiddeld, dan wordt de Dacia Jogger 110 TCe op benzine kostentechnisch steeds minder aantrekkelijk. De lpg-variant wordt dan juist een alsmaar slimmere keus. Ja, ook slimmer dan de zuinige Jogger Hybrid. Van de argumenten die voor de Hybrid spreken – standaard als zevenzitter en de automatische transmissie – blijft alleen de automaatbak overeind, want die extra zitrij kun je zoals gezegd tegen een meerprijs van 1000 euro ook op de andere twee krijgen. Maar hoe je het ook wendt of keert, is de Dacia Jogger Hybrid in aanschaf altijd het duurst. Dat ga je natuurlijk ook terugzien in de kosten voor afschrijving en verzekering. Ook al springt hij het zuinigst met brandstof om, wat kosten betreft wordt hij altijd verslagen door de Jogger met lpg-installatie.