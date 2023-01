Uitverkoop bij Tesla: 7000 euro korting én EV-subsidie voor Tesla Model 3

Een nieuwe Tesla Model 3 of Model Y is vandaag duizenden euro’s goedkoper dan gisteren. De instapprijs van de Model 3 is nu zo laag, dat je zelfs EV-subsidie kan aanvragen.

We zagen deze prijsverlaging niet aankomen. Eerder deze maand sneed Tesla in China en in de prijzen, maar we hadden er geen moment bij stilgestaan dat Tesla’s in Nederland ook goedkoper zouden worden. Want we leven toch in een tijd dat alles juist duurder wordt?



EV-subsidie voor Tesla Model 3

De goedkoopste Tesla Model 3 kost nu 44.990 euro, of 45.993 euro inclusief afleveringskosten. Hij was 51.990 euro – een verschil van 7000 euro! Dat eerste bedrag is wat telt voor de EV-subsidie, wat een extra meevaller van 2950 euro betekent. Let wel: je mag dan geen opties aanvinken. Dus je rijdt dan in een witte of zwarte Model 3 met achterwielaandrijving. Kies je een rode of een blauwe, dan zit je meteen boven de subsidiegrens. De levertijd is kort: tussen nu en maart.

De Model 3 Long Range staat voor 52.990 euro in de configurator en de Performance voor 59.990 euro. Daar komt dan nog 1003 euro aan afleveringskosten bij.

Tesla Model Y ook goedkoper

Toen de Model 3 51.990 euro kostte, was de Tesla Model Y van 49.990 euro het koopje van de week. In de nieuwe prijslijst staat de Model Y vanaf 46.990 euro. Een welkome prijsverlaging van 3000 euro, maar niet genoeg om in aanmerking te komen voor subsidie. Jammer dat dat bij de Model 3 wel kan en bij de Y niet.

Je betaalt 53.990 euro voor een Model Y Long Range en de Performance mag voor 63.990 euro mee naar huis. Wederom komt daar nog 1003 euro bij en daar hameren we op omdat Tesla dat niet duidelijk vermeldt.

Waarom deze prijsverlaging?

Dat heeft er vast mee te maken dat Tesla met zijn nieuwe Giga-fabrieken een heleboel auto’s kan produceren, maar dat die wel verkocht moeten worden. Met andere woorden: Tesla creëert vraag naar zijn product. En Tesla schijnt forse marges te hanteren, dus dit doet ze financieel geen pijn. Wie het wél pijn doet, zijn nieuwe Tesla-rijders die net de volle mep hebben betaald …