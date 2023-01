Toyota is een van de weinige autofabrikanten die een waterstofauto aanbiedt. Deze waterstofauto is echter niet goedkoop. Getuige de volgende Toyota Corolla Cross H2 Concept werkt Toyota aan een meer betaalbare waterstofauto voor een grotere doelgroep.

De waterstofauto die Toyota al verkoopt, is de Toyota Mirai. Voor deze waterstofauto met brandstofcel moet je minimaal 70.000 euro neerleggen. Toyota werkt echter ook aan een waterstofauto met een verbrandingsmotor (en dus zonder brandstofcel). Behoorlijk serieus zelfs, want de hier afgebeelde 'spionagefoto's' van deze Toyota Corolla Cross H2 Concept zijn officieel vrijgegeven door Toyota zelf.

Bestaand model



Waar de Toyota Mirai van de grond af aan als waterstofauto ontwikkeld is, is de Toyota Corolla Cross een al bestaand model. Om die op waterstof te laten rijden, moet wel goedkoper zijn dan eerst hiervoor een volledig nieuw model te ontwikkelen. En de verbrandingsmotor van de Toyota Corolla Cross H2 Concept bestaat ook al. Dat is de 1,6-liter 3-cilinder turbomotor van de Toyota GR Corolla.

Voor een grotere doelgroep en betaalbaar

"Door bestaande technologieën aan te passen en bestaande investeringen verder te benutten, kan waterstofverbranding sneller leiden tot wijdverbreide, toegankelijke oplossingen voor een verdere reductie van koolstoffen", zegt Toyota over de Corolla Cross H2 Concept. Let vooral op de woorden 'wijdverbreid' en 'toegankelijk'. Die kun je interpreteren als 'geschikt voor een grotere doelgroep' en 'betaalbaar'.

Plek voor vijf

De motor van de Toyota Corolla Cross H2 Concept is uitgerust met technologie uit de autosport die onder hoge druk de waterstof inspuit. Voor het zo efficiënt mogelijk plaatsen van de waterstoftanks heeft Toyota gekeken naar zijn Mirai. Het resultaat is een Corolla Cross die op waterstof rijdt en plaats biedt aan vijf inzittenden en hun bagage, aldus Toyota.

Voor 40 procent klaar

Toyota zegt dat het testen met de Corolla Cross H2 Concept in Japan (vandaar het stuur aan de rechterkant) een vervolg krijgt en dat het al 40 procent op weg is om een dergelijke auto daadwerkelijk op de markt te brengen. Of de technologie geschikt is voor straatauto's is nog even afwachten, waarschuwt Toyota, maar het biedt beslist kansen voor de autosport, aldus de huidige wereldkampioen rally.

Hoongelach

Dat Toyota gedreven is om bepaalde technologie toegankelijk te maken voor meer consumenten, is niet nieuw. Eind jaren 90 was de toen nieuwe Toyota Prius de eerste hybrideauto die in massaproductie ging. Dat leverde hier en daar wat hoongelach van andere autofabrikanten op, maar inmiddels is van bijna elk Toyota-model een hybrideversie leverbaar en verkoopt het jaarlijks miljoenen hybrideauto's.