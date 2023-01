Dit is Afeela: alles wat we nu weten over de elektrische auto van Sony en Honda

Precies een jaar geleden berichtten we over de de samenwerking tussen Sony en Honda en de ambitie van de twee bedrijven om samen auto’s te gaan produceren. Het automerk gaat Afeela heten en de eerste exemplaren zullen in de lente van 2026 geleverd worden aan klanten.

Dat werd bekend gemaakt op een Sony-persconferentie bekend tijdens de Consumer Electronic Show in Las Vegas. Sony Honda Mobility toonde daarnaast een prototype van het beoogde eerste model van Afeela onder de begeleidende woorden van Yasuhide Mizuno, de CEO van het bedrijf. Het lijkt te gaan om een doorontwikkeling van de Sony Vision-S 01, de Tesla Model S-achtige elektrische sedan die Sony al eerder onthulde.

Foto’s

Persfoto’s van Afeela laten een vierdeurs coupé zien. Zowel aan de voor- en achterkant van de auto zien we een lange strip waarin de lampen verwerkt zitten. Het interieur doet met zijn minimalistische design en witte leren bekleding denken aan dat van Tesla. Met als grote verschil dat het dashboard van links tot rechts is voorzien van beeldschermen. Die muur van pixels doet dan weer denken aan de Honda E.

45 camera’s

Sony Honda Mobility laat verder maar weinig los over het prototype. Wat we wel weten is dat de nieuwe Afeela volledig autonoom kan opereren. Dit wordt mogelijk gemaakt door de 45 camera’s die Sony Honda Mobility plaatst in de auto.

Toekomstige klanten hoeven zich geen zorgen te maken dat de verveling toeslaat terwijl ze naar hun eindbestemming worden gereden. Op de beeldschermen die het hele dashboard beslaan valt door de verschillende samenwerkingen die Sony heeft, genoeg te streamen of te gamen. Processor-fabrikant Qualcomm levert de beste Snapdragon-chips om de techniek in de auto goed te laten werken.

Maar waarom die naam: Afeela?

De uitleg waarom het marketingteam is uitgekomen bij de naam ‘Afeela’ zorgde voor meer vraagtekens dan duidelijkheid bij de bezoekers van de persconferentie. Iets in de trant van dat de auto een rijervaring moet oproepen waarbij het gevoel ('feel' in het Engels) centraal staat. Juist ja…

Nog even wachten

Mizuno liet vallen dat klanten de eerste elektrische Afeela kunnen pre-orderen vanaf het eerste helft van 2025. De allereerste leveringen belooft het kersverse merk te doen in de lente van 2026 in Noord-Amerika. Wanneer de eerste Afeela’s Europa zullen bereiken is nog niet bekend, maar het is zeker dat we nog even beroep moeten doen op ons geduld.