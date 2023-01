Volkswagen ID.7 komt Hyundai Ioniq 6 pesten met 700 kilometer range

De Volkswagen ID. Aero heet voortaan Volkswagen ID.7. De volledig elektrische sedan is een concurrent voor de Hyundai Ioniq 6. Zijn buitenkant is nog gecamoufleerd, maar de eerste afbeeldingen van de binnenkant smaken naar meer.

De Volkswagen debuteert op de Consumer Electronic Show in Las Vegas (5 t/m 8 januari) en we hebben hoge verwachtingen. Er rijden al vier ID-modellen van Volkswagen over de Nederlandse wegen, maar deze elektrische sedan zou ze allemaal moeten verslaan op het gebied van actieradius en snelladen. Een kilometervreter bij uitstek.

De ID.7 is een concurrent voor de Hyundai Ioniq 6. Dat is ook een elektrische sedan met een goede stroomlijn en een groot uithoudingsvermogen. Maar Hyundai is sneller: de Ioniq 6 rolt al van de band, de productie van de ID.7 moet nog beginnen (tweede kwartaal 2023).

Volkswagen ID.7 in 3 getallen

Bij de onthulling van de ID.7 is Volkswagen zuinig met getallen. We weten niet hoeveel pk’s hij krijgt, of wat hij gaat kosten. We belichten de drie getallen die we wél weten:

Volkswagen ID.7 actieradius: 700 kilometer

700 kilometer is de actieradius. Dat roept een vraag op: hoe groot is de batterij? Maar dát vertelt Volkswagen niet. Het grootste accupakket van de Volkswagen ID. Buzz en ID.4 en ID.5 is 77 kWh. Maar je moet wel héél zuinig rijden, wil je 700 kilometer uit 77 kWh wringen. Kortom: er is een kans dat de ID.7 een nieuwe, grotere batterij krijgt.

De Hyundai Ioniq 6 heeft een actieradius van 614 kilometer en een batterij van 77,4 kWh. Dus nogmaals: waar denkt Volkswagen die 86 kilometer extra range vandaan te halen?

ID.7 krijgt nieuw touchscreen van 15 inch

15 inch of 38 centimeter is het formaat van het nieuwe touchscreen. Dat is nog een slag groter dan de 10- en 12-inch schermen in de andere ID-modellen. Het is trouwens niet de eerste keer dat Volkswagen een infotainmentscherm van 15 inch plaatst: de Touareg was ook leverbaar met zo’n groot beeldscherm. Al zat dat ín het dashboard, bij de ID.7 staat het los. Het digitale instrumentarium is dan weer heel klein. Die combinatie van een klein scherm voor de bestuurder en een groot beeldscherm in het midden, doet dan weer denken aan de Skoda Enyaq iV. De keuzehendel voor de automaat zit aan de stuurkolom, net als bij de Volkswagen ID. Buzz.

Goed en slecht nieuws: Volkswagen geeft de ID.7 hinderlijke aanraak-sliders, maar ditmaal zijn ze wel verlicht. Dan kun je ze ook vinden als je ’s avonds in het donker naar huis rijdt.



Veel (been)ruimte in Volkswagen ID.7

2,97 meter is een forse wielbasis. Ter vergelijking: bij de Ioniq 6 zit tussen de voor- en achteras 2,95 meter. Dat belooft lekker veel beenruimte voor de passagiers op de achterbank. Sowieso biedt de ID.7 meer ruimte dan de huidige Passat. Maar zullen lange mensen ook genoeg hoofdruimte hebben? Het lijkt er wel op, want de schuin aflopende daklijn knikt pas áchter de passagiers omlaag. Of is dat optisch bedrog, veroorzaakt door de kleurrijke camouflage?