Tesla gaat wereldwijd als een malle, maar hoe zit dat in Nederland?

Tesla heeft in het laatste kwartaal van 2022 zijn eigen wereldwijde verkooprecord verbroken. Maar hoe populair zijn de Amerikanen eigenlijk in Nederland?

Er zit een stijgende lijn in de wereldwijde verkopen van Tesla. In oktober, november en december 2022 leverde Tesla 405.278 auto's af. Dat waren een kwartaal eerder nog 343.830 auto's. Niet eerder wist Tesla in een kwartaal zoveel auto's af te leveren. Grote verantwoordelijken zijn de Tesla Model 3 en Tesla Model Y, die samen goed zijn voor 388.131 afleveringen. Daar steken de Tesla Model S en Tesla Model X met 17.147 afleveringen maar schril bij af.

Tesla Model Y niet de populairste

Tesla wist in heel 2022 wereldwijd 1.313.851 auto's af te leveren. Ook hier geldt dat de Tesla Model 3 en Tesla Model Y samen het overgrote deel daarvan voor hun rekening nemen, met 1.247.146 stuks.



En in Nederland? Uit de verkoopcijfers van Bovag blijkt dat in ons land de Tesla Model Y in 2022 het meest gewild was, met 3892 registraties. Dat is niet voldoende om de populairste elektrische auto van Nederland te worden. Die eer gaat naar de Skoda Enyaq iV, met 5467 verkochte exemplaren.

Geen kwartaalrecord in Nederland

Tesla verkocht in 2022 in Nederland 4855 auto's. In 2021 ervoor waren dat er nog 4151 , en in 2020 zelfs 8967. Toen profiteerde met name de Model 3 nog van een lage bijtelling van 8 procent. Wat betreft het vierde kwartaal van 2022 zitten de Tesla-verkopen allesbehalve in de lift in vergelijking tot dezelfde periode in 2021, namelijk 2033 stuks versus 4458 verkopen een jaar eerder.

Tesla mag wereldwijd een kwartaalrecord te pakken hebben, in Nederland loopt het succes juist wat terug vanwege de steeds minder gunstige bijtellingsregels. Nee, dan Noorwegen. Daar is Tesla het best verkochte merk van 2022, met 21.000 registraties en een marktaandeel van ruim 12 procent. Ook in Duitsland doet Tesla het uitstekend. Niet de Volkswagen ID.3, maar de Tesla Model Y werd de best verkochte elektrische auto van 2022.