Verkeersboetes 2023: deze hoge bedragen moet je dokken

De verkeersboetes voor het jaar 2023 zijn vastgesteld. Houd je vast, want voor de verkeersboetes 2023 moet je in veel gevallen dieper in de buidel tasten dan voor dezelfde verkeersboetes een jaar eerder. We geven je een overzicht van de verkeersboetes 2023 en vertellen je hoe hoog de boete is.

Vooral als je tijdens het rijden een mobiele telefoon in je hand houdt, ben je de sjaak. Mocht je betrapt worden, dan ben je 380 euro kwijt, 30 euro meer dan in 2022. Denk ook drie keer na voordat je je auto onterecht op een invalidenparkeerplaats zet. Als je gesnapt wordt, kost je dat 350 euro. In 2022 was dit nog 410 euro, dus niet alle verkeersboetes voor 2023 zijn duurder geworden.

Verkeersboetes 2023 met specifiek boetebedrag:

geen voorrang geven aan een voorrangsvoertuig zoals een brandweerauto met sirene: 350 euro;

mobieltje in de hand tijdens het rijden: 380 euro;

rijden met een lekkende uitlaat of een te luide uitlaat: 320 euro;

rijden in een onverzekerde auto: 400 euro;

een auto met bestickering parkeren met als doel reclame te maken: 210 euro.

Verkeersboetes 2023 van 280 euro:

rechts inhalen;

claxonneren zonder dat hier een reden voor is;

onnodig links rijden (buiten een autoweg of snelweg);

kruispunt blokkeren;

geen voorrang geven aan verkeer van rechts;

bij afslaan geen voorrang verlenen;

onnodig op de vluchtstrook rijden;

door rood rijden;

over een verdrijvingsvlak rijden;

rijden met een lekkende motor.

Verkeersboetes 2023 van 240 euro:

onnodig links rijden op een autoweg of snelweg;

kleine kinderen in de auto die niet in een kinderzitje zitten;

rijden met meer passagiers dan veiligheidsgordels in de auto.

Verkeersboetes 2023 van 160 euro:

kenteken niet goed leesbaar;

geen veiligheidsgordel dragen;

rijden zonder geldige apk (hetzij onderweg naar de apk-keuring);

rijden over een voetpad en fietspad;

gevaarlijk en/of hinderlijk parkeren, bv. bij een nooduitgang;

rijden met versleten banden;

rijden over een busbaan.

Verkeersboetes 2023 van 110 euro:

rijden met een onleesbaar rijbewijs;

fout parkeren of niet betalen voor parkeren;

rijden met een verlopen rijbewijs (korter dan een jaar).

Verkeersboetes 2023: gemiddeld 9 procent duurder

De verkeersboetes voor 2023 zijn gemiddeld met negen procent gestegen in vergelijking tot 2022. Een gevolg van de hoge inflatie, zegt het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Tweede Kamerleden Van Nispen (SP) en Mutluer (PvdA) hadden een motie ingediend om de stijging van de verkeersboetes 2023 vanwege de dure tijden waarin we leven van tafel te vegen, maar tevergeefs.

Op de hoogte blijven van al het autonieuws van 2023?

Aanmelden

Meld je dan aan voor onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief!

Snelheidsovertredingen 2023

Bij de verkeersboetes 2023 moet je nog negen euro administratiekosten optellen. Dat geldt ook voor de snelheidsovertredingen voor 2023. De hoogte hiervan is uiteraard afhankelijk van de snelheid waarmee je gereden hebt. Wat ook meetelt, is waar de snelheidsovertreding begaan is, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden of in de bebouwde kom. Op een speciale site van het Openbaar Ministerie kun je de tarieven van snelheidsovertredingen berekenen.

(bron: Independer)