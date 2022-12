Favoriete auto's van 2022 - de keuze van Gert Wegman

Als echte Nederlander zit ik graag voor een dubbeltje op de eerste rang. Wat dat betreft zou de Dacia Jogger hoog in de top 10 van 2022 moeten staan. Maar die haalt-ie bij lange na niet.



De Dacia Jogger is ruim vierenhalve meter lang, hij biedt zeeën van ruimte én als enige in zijn segment is-ie leverbaar als zevenzitter. Toch kost deze fijne stationwagon in de Essential-uitvoering momenteel maar 21.150 euro. Alleen zit er aan de prijs van dat basismodel wel een grote maar vast: airconditioning is niet bij de prijs inbegrepen. Die vergt een meerprijs van 595 euro. Dus als je 's zomers niet wilt stikken van de hitte, en 's winters niet continu in de weer wilt met anti-condensdoekjes, moet je 21.745 euro aftikken voor een Dacia Jogger. Dat is nog duidelijk minder dan veel jonge occasions in Nederland moeten opbrengen.



Nieuwe Dacia Jogger goedkoper dan gemiddelde occasion



Volgens AutoScout24 kostten tweedehands auto's in december 2022 namelijk meer dan ooit, met een gemiddelde vraagprijs van precies 24.772 euro. Zelfs de meest luxe Dacia Jogger blijft daar met een catalogusprijs van 24.150 euro onder. En die heeft geen handbediende airco, maar automatische klimaatregeling, evenals sleutelloze toegang, een achteruitrijcamera, licht- en regensensoren, 16-inch lichtmetaal en een 8-inch multimediascherm met smartphone-integratie.

Hoe rijdt de Dacia Jogger?



Qua uitrusting hoef je dus niet af te zien in de Dacia Jogger. Al merk je goed dat Dacia de interieurmaterialen niet bij de duurste bekledingboer of de meest exclusieve plastic-Chinees heeft ingekocht. Over het rijden hebben we geen klachten. Verwacht geen sportieve besturing of snaarstrak weggedrag, maar het veercomfort is zachtaardig. Ook het geluidsniveau is prima te doen en de prestaties van de 100 TCe Bi-Fuel zijn voldoende. Hij gaat van 0 naar 100 km/h in 12,3 tellen en bij 175 km/h is het uit met de voorwaartse drang.



Goedkoop rijden op lpg met Dacia Jogger Bi-Fuel



Reed je in 2005 met de eerste Dacia Logan sedan nog compleet voor joker, het design van de Dacia Jogger is prima te pruimen. Zeker als je hem in het Brun Terracotta bestelt, de koperachtige kleur van de auto op de foto's. En met zijn hoge achterlichten maakt de Jogger zelfs een knipoog naar het in Nederland zo geliefde premiummerk Volvo.



Maar wat de Dacia Jogger nog het meest tot een typische auto voor ons Nederlanders maakt, is dat Dacia hem af fabriek niet alleen een benzinetank van 50 liter meegeeft, maar ook een lpg-tank met een bruikbare inhoud van 40 liter. En laat benzine in Nederland nu zo'n beetje het duurst zijn van heel Europa, en autogas juist het goedkoopst. Bij de meeste Nederlandse tankstations betaal je rond de 80 eurocent per liter. Oké, voor een auto op lpg betaal je iets meer wegenbelasting. Maar in aanschaf is de Jogger 100 TCe Bi-fuel 400 euro goedkoper dan zijn 110 pk sterke benzinebroer. Dat betekent dat je vanaf 6000 kilometer per jaar al begint te besparen als je voor de Bi-Fuel-versie kiest.

Hybride Dacia Jogger op komst



Een geëlektrificeerde Dacia Jogger ontbreekt nog, maar daar komt in 2023 verandering in. Dan wordt de Jogger ook leverbaar met de hybride-aandrijflijn uit de Renault Clio E-Tech Hybrid: twee elektromotoren en een atmosferische 1,6-liter benzinemotor met een systeemvermogen van 140 pk. Een automaat is standaard. wat de Jogger Hybrid gaat kosten, kunnen we je nu nog niet vertellen, maar we gokken dat-ie ongeveer even duur wordt als de - veel kleinere - Clio, oftewel zo'n 24.500 euro in basistrim en pakweg 27 à 28 mille met de Extreme-uitrusting.

In 2022 kozen maar ongeveer 1200 slimme Nederlanders voor een nieuwe Dacia Jogger. We vragen ons af: waar blijft de rest?