Renault Megane E-Tech electric: niet de eerste mijlpaal in de Megane-historie

Auto van het jaar 2022 word je niet zomaar bij autoreview.nl. Als Renaults eerste elektrische auto in de compacte middenklasse, zet de Renault Megane E-Tech electric een mooie traditie in de modelhistorie voort. Deze baanbrekende Megane modellen gingen hun elektrische opvolger voor.

Megane Scenic: de auto die iedereen wilde namaken

Op basis van de eerste Renault Megane (opvolger van de Renault 19), verschijnt in 1996 de Megane Scenic. Het is een compacte MPV met een nooit eerder vertoonde veelzijdigheid. Achterin beschikken de passagiers over drie volwaardige stoelen, die je onafhankelijk van elkaar kunt omklappen of zelfs volledig verwijderen. In de rugleuningen van de voorstoelen zitten klaptafeltjes met een bekerhouder. Overal in het interieur beschik je over ontelbare opbergvakken en wat daar niet in past, vindt ruim plaats in de 410 liter grote kofferbak. Om de laadmogelijkheden te optimaliseren, kun je de hoedenplank op drie hoogten vastzetten. De Renault Megane Scenic schopt het tot Europese Auto van het Jaar 1997 en wordt een internationale hit. Niet zo gek dat bijna alle concurrenten proberen hun eigen versie van de Megane Scenic te bouwen. Alle pogingen ten spijt, scoort er niet één zo hoog op de veelzijdigheidsladder als het origineel.

Renault Mégane II: wereldschokkend design

Hoewel Renault in de jaren 90 commercieel grote successen boekt, wil het merk zich meer onderscheiden van de concurrentie. Onder leiding van Patrick Le Quément buigt een groepje ontwerpers zich over de vraag hoe het design ‘Franser’ kan. Uiteindelijk wordt een schets van Florian Thiercelin het vertrekpunt. Die leidt in 1998 tot de Renault Z09/Vel Satis Concept. Dit studiemodel evolueert in productievorm tot onder meer de Avantime. Le Quément schroomt niet om de extravagante lijnen van de MPV-coupé in 2002 te vertalen naar de Megane II. Kenmerkend zijn de rechtop staande achterruit, de radicale C-stijl en het pronte kontje. De reclamecampagne voor de Megane II zoomt graag in op dat laatste kenmerk, met ondeugende shots van wiebelende bipsen. Het futuristische ontwerp wordt onderstreept door de geavanceerde Renault-keycard en het gigantische glazen panoramadak. Het bijzondere pakket levert de Megane II de titel Auto van het Jaar 2003 op.

Renault Megane bestverkochte auto van Nederland 2012

Gedurende zijn hele carrière is de Renault Megane commercieel behoorlijk succesvol. Maar in Nederland is er één verkoopjaar dat eruit springt: in 2012 is de Megane met afstand de bestverkochte auto van ons land. Dat jaar weten de Nederlandse Renault-verkopers gezamenlijk rond de 21.500 nieuwe Megane modellen aan de man te brengen. Dit enorme succes is deels te danken aan de gunstige fiscale regels voor zuinige diesels. Met een CO2-uitstoot van 90 g/km blijft de superzuinige Renault Megane Estate 110 dCi als enige niet-hybride-auto het hele jaar onder de kritische grens voor de lage bijtelling (14 procent) en de vrijstelling van wegenbelasting. Behalve een gunstig kostenplaatje, biedt de Renault Megane110 dCi zijn berijders een riante uitrusting, veel comfort en een overvloed aan ruimte - zeker in de Estate-versie.

Renault Megane R.S. Trophy R: de heter dan hete hatchback

Vanaf 2006 staat er aan te top van het Megane-gamma altijd een snelle R.S.-versie. Alle R.S.’en maken indruk met hun wegligging en prestaties, maar de climax is de Renault Megane R.S. Trophy R. Deze 300 pk sterke variant van de vierde generatie Megane is in een oplage van maar 500 stuks gebouwd. Hij is herkenbaar aan zijn witte carrosserie met rode striping en rode wielen. Aan de achterkant schreeuwt de Akrapovic-uitlaat letterlijk om aandacht. En het blijft niet bij geschreeuw: de Renault Megane R.S. Trophy R vestigt in 2019 het snelheidsrecord op de Nürburgring voor voorwielaandrijvers. De geweldige tijd van 07:43,8 minuten wordt bereikt dankzij een superieure wegligging, de montage van semi-slicks en een gewichtsbesparing van 130 kilo - zo schrapte Renault onder meer de achterbank. Diverse media riepen de Megane Trophy R uit tot beste hot hatch ooit. Volgens sommigen degradeerde hij zijn concurrenten tot kaiserbrötchen die te lang in de zon hadden gelegen ...