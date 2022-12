Waarom je voorlopig niet heel veel wijzer wordt van de nieuwe Hyundai Kona (2023)

Hyundai heeft de nieuwe Hyundai Kona onthuld. Wie graag naar plaatjes kijkt, komt aan zijn trekken. Wie meer details over de nieuwe Hyundai Kona wil weten, moet nog even geduld hebben.

Hyundai geeft nog niet heel veel informatie vrij over de nieuwe Hyundai Kona. De nieuwe Hyundai Kona komt er in ieder geval als volledig elektrische suv en als hybride suv zonder stekker. Ook laat Hyundai een sportiever aangeklede versie van de nieuwe Hyundai Kona zien, de Hyundai Kona N Line.

Elke versie van de nieuwe Hyundai Kona heeft een eigen design. De volledig elektrische Hyundai Kona herken je bijvoorbeeld aan de pixelaccenten op de voor- en achterbumper. Je ziet het pixeldesign ook op de Hyundai Ioniq 5.



Nieuwe Hyundai Kona is groter dan zijn voorganger



De nieuwe Hyundai Kona is groter dan zijn voorganger maar nog steeds een suv die gericht is op stedelijk gebruik, zegt Hyundai. De lengte bedraagt 4355 mm. Daarmee is de nieuwe Hyundai Kona 150 mm langer dan de eerste generatie Hyundai Kona. Verder is de nieuwe Hyundai Kona 22 mm breder geworden en is de wielbasis met 60 mm gegroeid.

Hyundai heeft het over meer leefruimte in het interieur dus we gaan ervan uit dat vooral de inzittenden profiteren van die extra wielbasis en niet zozeer de bagageruimte.

Wat verhult de achterbank?

Waar we vooral heel benieuwd naar zijn is de 'Curve-less Bench Seat' waar Hyundai het over heeft in het persbericht van de nieuwe Hyundai Kona. Op de interieurfoto zien we namelijk een achterbank zoals we die al jaren kennen, maar Hyundai belooft een zit- en leefruimte die een unieke reiservaring biedt. Achter deze achterbank bevindt zich een extra grote bagageruimte, lezen we verder. Toe maar ...

Meer dan plaatjes kijken van de nieuwe Hyundai Kona?

Nieuwe Hyundai Kona: meer details volgen

Hoe groot die bagageruimte precies is, vertelt Hyundai nog niet. Ook niet of de nieuwe Hyundai Kona als plug-in hybride op de markt komt. Of de benzineversie terugkeert, is ook nog niet duidelijk. Laat staan hoeveel km je met de elektrische Hyundai Kona kunt rijden of hoe zuinig de Kona Hybrid is. Hyundai zegt in de komende maanden meer details over de nieuwe Hyundai Kona vrij te geven.