Waarom de Renault Megane E-Tech electric onze Auto van het jaar 2022 is

Bij autoreview.nl hebben we onze Auto van het jaar 2022 gekozen. De winnaar is … tromgeroffel … de Renault Megane E-Tech electric. De komende week lees je waarom hij alle andere auto’s van 2022 overtreft.

Lijstjes, lijstjes, lijstjes … ze horen bij het einde van een jaar. Wat waren de mooiste series? Het jaar van Fortuyn, The White Lotus of toch het slotseizoen van Better Call Saul? Hoe zag jouw Spotify Wrapped eruit? Welk concert bleef je bij? Wat was het beste boek van 2022?

Wij deden vrolijk mee. Iedere redacteur van Auto Review maakte zijn eigen lijst. In de periode tot de jaarwisseling zul je meer lezen over onze persoonlijke tops en flops. Maar we kozen de Renault Megane E-Tech electric tot onze collectieve Auto van het jaar 2022.

Waarom de Renault Megane E-Tech electric onze Auto van het jaar is

In 2022 kwamen veel elektrische auto’s op de markt. Hoe maak je dan een keuze? Een fraai uiterlijk en een hoogwaardig interieur bezorgen de Megane E-Tech electric alvast bonuspunten. De balans is goed. Hij oogt wel opvallend, maar niet protserig. Binnenin heeft-ie een modern multimediascherm dat er hoogwaardig uitziet, maar ook fysieke knoppen voor de belangrijkste functies. En met een vanafprijs van 37.590 euro komt hij in aanmerking voor EV-subsidie – een prettige meevaller.



De voordelen van een elektrische auto

Heel belangrijk in 2022: op elektrisch gebied doet de elektrische Megane veel dingen goed. Het terugwinnen van remenergie regel je met flippers achter het stuur, het navigatiesysteem weet of je je bestemming haalt en je komt ongeveer 400 kilometer ver op een acculading stroom. Snelladen met 130 kW is een keurige waarde. En als we hem vervolgens vergelijken met zijn grote concurrent Volkswagen ID.3, blijkt de Megane E-Tech electric in veel opzichten beter. We ontdekten zelfs een vleugje Ferrari in de Megane. Daarover meer in het artikel over gadgets die iedere EV-rijder blij maken.



Elke dag een verhaal

In de laatste week van 2022 staat de Renault Megane E-Tech electric centraal bij Autoreview.nl. Elke dag belichten we een goede of unieke eigenschap van de auto. We lichten vijf aspecten uit: