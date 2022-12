Waarom de Renault Megane E-Tech electric beter is dan de Volkswagen ID.3

Auto van het jaar 2022 word je niet zomaar bij autoreview.nl. De Renault Megane E-Tech electric moet afrekenen met zijn belangrijkste concurrent, de Volkswagen ID.3 ... en doet dat ook!

Lang had de Volkswagen ID.3 het rijk alleen in het segment van compacte elektrische middenklassers. Maar toen de Renault Megane E-Tech electric in de lente bij de dealer stond, werd dat helemaal anders. Al bij de eerste test vonden we de Megane beter dan de Volkswagen ID.3. Nu gaan we uitgebreider in op de verschillen.

Renault klopt zichzelf graag op de borst als EV-pionier. Het Franse merk had tien jaar geleden al een elektrisch leveringsprogramma, met daarin de Zoe, Fluence, Twizy en Kangoo Z.E. De vervolgstap duurde even, en dus kon de concurrentie langszij komen. De Volkswagen ID.3 kwam in 2020 op de markt.



Renault vs. Volkswagen: uiterlijk

Of je hem mooier vindt, is een kwestie van smaak. Maar wat ons betreft is de gebeeldhouwde Renault een stuk aantrekkelijker om te zien dan de rechttoe rechtaan Volkswagen ID.3, om nog maar te zwijgen over de wat ongeïnspireerde Cupra Born. De elektrische Megane lijkt wel een studiemodel dat zo in productie is gegaan.

Renault vs. Volkswagen: bedieningsgemak

Zijn gebruiksvriendelijkheid is een van de onderdelen waarop de Megane zijn Duitse concurrent een dreun geeft. Voor de belangrijkste functies, zoals de klimaatbeheersing, heeft de elektrische Renault fysieke knoppen. De Volkswagen-modellen waren voor het stekkertijdperk altijd het toonbeeld van een logische bediening, maar bij de ID.3 werd dat helemaal losgelaten. De Volkswagen ID.3 kreeg tiptoetsen en aanraakgevoelige sliders die ons én de gebruikers tot wanhoop dreven …



Ook het soepel werkende navigatiesysteem met Google-techniek van de Renault werkt feilloos en razendsnel. Is alles koek en ei in de Megane? Dat ook weer niet. Heb je nooit in een Renault gereden, dan zal de bediening van de radio via een stengel achter het stuur - een traditie die teruggaat tot de jaren tachtig - even wennen zijn.



Renault vs. Volkswagen: rijeigenschappen

Renault is trots op het lichte batterijpakket van de Megane. Dat resulteert daadwerkelijk in een lager gewicht. De 220 pk-variant van de Renault weegt 100 kilo minder dan de vergelijkbare Volkswagen (1711 tegenover 1812 kilo). Tijdens het rijden is dat goed merkbaar. De Renault voelt lichtvoetiger aan, met een heerlijk directe stuurinrichting en een minder stevig gedempt onderstel.

Renault Megane met caravan

Er is nog een voordeel van de Renault ten opzichte van de Volkswagen: hij mag een aanhanger trekken van maximaal 900 kilo, afhankelijk van de uitvoering. De Volkswagen ID.3 beheerst dit kunstje helemaal niet. Je kunt er geen boedelbak of caravan aan koppelen.

Renault Megane E-Tech electric vs. Volkswagen ID.3 prijs

Bij Volkswagen valt er op dit moment weinig te kiezen. Van de ID.3 is één variant leverbaar, die voorzien is van een 204 pk sterke motor. Van de Renault Megane E-Tech electric staan drie varianten in de prijslijst. De instapversie heeft een batterijpakket van 40 kWh en een elektromotor die goed is voor 130 pk. Deze versie kost 36.600 euro. Er is ook een Megane met 130 pk en een 60 kWh-accupakket.

Bekijken we vergelijkbare versies, dan zijn dit de prijzen van de Megane en de ID.3.

Renault Megane E-Tech electric EV60 Optimum Charge (60 kWh, 220 pk) – 42.190 euro

Volkswagen ID.3 Pro (58 kWh, 204 pk) – 44.910 euro

Renault Megane vs. Volkswagen ID.3 actieradius

Tot slot beantwoorden we twee vragen die voor een elektrische auto erg belangrijk zijn: wat is de actieradius en hoe snel kun je snelladen? We gaan ook nu uit van de Megane EV60 Optimum Charge en de ID.3 Pro. Beide auto’s zijn aan elkaar gewaagd, maar de Megane trekt nipt aan het langste eind. Tijdens onze actieradiustest op de snelweg, komt hij 389 kilometer ver op een acculading stroom (100 km/h). De ID.3 heeft een realistische range van 355 kilometer. Koppel je de auto’s aan de snellader, dan pakt de Megane opnieuw een lichte voorsprong. Hij piekt bij 130 kW, de ID.3 gaat tot 120 kW.



Conclusie

Renault Megane E-Tech electric of Volkswagen ID.3? Wij vinden de Megane mooier, maar over het uiterlijk kun je discussiëren. Het staat vast dat hij op een aantal belangrijke onderdelen beter scoort. De Renault heeft een lagere prijs en een grotere actieradius. Dankzij het lichte batterijpakket zijn de rijeigenschappen bovendien wat beter en de onderstelafstemming is verfijnder. Tot slot is het bedieningsgemak beter voor elkaar en mag de Megane E-Tech electric een aanhanger trekken. Daarom is de Renault Megane E-Tech electric beter dan de Volkswagen ID.3.