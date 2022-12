Deze gadgets van de Renault Megane E-Tech electric maken elke EV-rijder blij

Auto van het jaar 2022 word je niet zomaar bij autoreview.nl. Een van de voordelen van de Renault Megane E-Tech electric is dat hij de bestuurder veel informatie geeft over zijn stroomverbruik. Hier zijn 5 functies van de Renault Megane die elke EV-rijder blij maken.

Wie nog niet zoveel ervaring heeft met elektrisch rijden, zal in het begin misschien moeten wennen. Hoe moet je opladen? Haal ik mijn eindbestemming wel zonder laden? En zo niet, wat moet ik dan doen? Een goede elektrische auto is net een therapeut: hij helpt de bestuurder van zijn angsten af. De Renault Megane E-Tech electric is zo’n geruststellende auto.

1. Remenergie terugwinnen naar eigen smaak

De Renault Megane E-Tech electric heeft twee flippers achter het stuur. Daarmee kun je instellen hoe krachtig de Megane afremt op de elektromotor als je het stroompedaal loslaat. Er zijn vier standen. Trek je aan de linker flipper, dan remt de auto krachtiger. En door de rechter peddel te bedienen, wordt juist minder remenergie teruggewonnen.

In stand 1 lijkt het remgedrag op dat van een benzineauto. Deze stand is fijn op snelwegritten. Kies je voor de krachtigste stand 4, dan hoef je maar een klein beetje zelf bij te remmen. Dit is een perfect programma in de stad, waar je voor rotondes en verkeerslichten sneller en krachtiger tot stilstand wilt komen.

2. Navigatie via Google Maps werkt het fijnst

Eigenlijk zou elke auto navigatie van Google Maps moeten hebben. Het werkt precies zoals op je telefoon. De bestemming invoeren is een fluitje van een cent en dankzij de realtime verkeersdrukte zie je precies waar op je route de files staan en hoe laat je thuis bent. Zoals je ook alternatieve routes krijgt aangeboden als je verderop te maken krijgt met verkeershinder. Uiteraard staan ook de laadmogelijkheden op de route in het systeem.

3. Het navigatiesysteem weet of je je bestemming haalt

Het is een geruststellend idee dat je weet of je je eindbestemming haalt en hoeveel stroom er dan nog in de batterij zit. De Megane speelt hierop in. Als je je bestemming in het navigatiesysteem invoert, zie je meteen hoeveel procent van de batterijlading je nog over hebt als je aankomt. Lees je het liever af in resterende kilometers, dan kun je ook hiervoor kiezen.

Maar wat nu als je een bestemming invoert die verder weg ligt dan de actieradius groot is? Ook dan stelt de elektrische Megane je gerust, want het systeem plant automatisch laadstops in.



4. De auto voorspelt hoelang een laadstop duurt

De informatie over die laadstops gaat zelfs nog verder. Het systeem voorspelt precies hoeveel stops nodig zijn om bijvoorbeeld van Nijmegen naar Genève te rijden, en hoelang het laden tijdens zo’n stop duurt. Zo weet je voor het inpluggen al of je tijd hebt voor alleen een snack, of een driegangenmaaltijd. De Megane E-Tech electric communiceert zelfs hoe laat je op je (verre) bestemming aankomt inclusief alle laadpauzes.

5. Je kunt zelf kiezen of je sportief of zuinig rijdt

Met een elektrische auto win je elke stoplichtsprint, en ook een inhaalactie op de snelweg is in een vloek en een zucht gepiept. Een elektromotor heeft, in tegenstelling tot een benzinemotor, geen hoge toerentallen nodig om krachtig te zijn. Het maximale koppel staat altijd paraat onder je rechtervoet.

Zo’n sportieve rijstijl gaat wel ten koste van de actieradius. Daarom heeft de Megane niet alleen een Sport-stand, maar ook een Comfort- en een Eco-programma. Je bedient de rijprogramma’s via de MultiSense-knop op het stuur – een vleugje Ferrari in je elektrische Megane!

Kies je voor Eco, dan is alles erop gericht om het maximale uit een acculading te halen. Optrekken gaat wat minder krachtig en de topsnelheid is begrensd op 100 km/h.