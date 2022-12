Waarom je kleine schades nooit moet claimen bij je verzekeraar

Elke maand betaal je keurig de premie van je autoverzekering, maar je rijdt nooit schade. Dan zie je een keer een paaltje over het hoofd en denk je: bingo, nu kan ik cashen. Maar dat is niet slim …

Ik ben best trots op mijn 14 schadevrije jaren. Eén keer heeft mijn auto zachtjes het achterwerk van een leaseauto gekust, maar de bestuurder en het leasebedrijf in kwestie deden niet moeilijk over de gedeukte nummerplaat. Dus dat liep met een sisser af. Een kapotte voorruit (een vrachtwagen wierp een steen op) werd zonder morren vergoed door mijn WA+beperkt casco verzekering.

Hierom wil je kleine schades zelf betalen

Maar stel nou dat ik bij het inparkeren een paaltje aantik. Of de achterklep (te) hard openzwaai tegen het (te) lage plafond van een parkeergarage. Of met mijn buitenspiegel de buitenspiegel van een andere auto beschadig. Zulke kleine schades moet je niet automatisch claimen bij je autoverzekeraar.

Dat je kleine schades beter zelf kunt betalen, heeft alles te maken met de door jou opgebouwde schadevrije jaren. Bij elke schade lever je 5 schadevrije jaren in. Ik zou dan van 14 jaar terugvallen naar 9. En dan gaat je no-claimkorting omlaag en dus je verzekeringspremie omhoog. Daarover hieronder meer. Het alternatief is niets claimen, zodat je er weer een schadevrij jaar bij krijgt.

De afweging is best simpel: weegt je nieuwe, na het claimen van de schade hogere premie, op tegen de reparatiekosten? Stijgt je premie met 10 euro per maand, dan hebben we het op jaarbasis over 120 euro. En vergeet ook niet je eigen risico. Als je voor 250 euro aan schade veroorzaakt, en je moet de eerste 150 euro toch zelf betalen, dan is het financieel gezien (lees: vanwege de premieverhoging) slim om die andere 100 euro ook af te tikken.

Deze schades claim je wél

Wanneer is het wel slim om een schadeclaim in te dienen? Vanzelfsprekend als je de schade niet je eigen schuld is, of als de kosten voor de reparatie torenhoog zijn.

Er bestaat zoiets als een no-claimbeschermer, een aanvullende verzekering die je no-claimkorting garandeert. Er valt ook iets voor te zeggen om de schadeclaim wél in te dienen als je een miljoenmiljard schadevrije jaren hebt opgebouwd. Dan lever je maar een paar procent no-claimkorting in. In sommige gevallen behoud je zelfs je korting, al val je natuurlijk wel terug in het aantal schadevrije jaren.

