Volkswagen ID.3 facelift (2023): aan de aller-, allergrootste ergernis wordt niets gedaan

De allergrootste ergernis van de ID.3, waren de digitale knoppen op het stuur. Driemaal raden wat Volkswagen níet verandert bij de Volkswagen ID.3 facelift (2023).

Breek ons, en alle Volkswagen ID.3-rijders, de bek niet open over die vermaledijde knoppen. Soms moet je erop drukken, soms werkt wrijven. Soms werkt niets. En altijd worden ons geduld en humeur op de proef gesteld. Iedereen klaagt erover. Dus wat doet Volkswagen bij de facelift van de Volkswagen ID.3? De Duitsers laten alles bij het oude …

Tenminste, dat idee krijgen we als we de eerste schetsen bekijken die Volkswagen heeft vrijgegeven. Terwijl CEO Thomas Schäfer nog wel beloofde dat hij iets aan deze ellende zou doen.



Volkswagen ID.3 softwareproblemen

De Volkswagen ID.3 was de eerste Volkswagen die puur als elektrisch model werd ontwikkeld. De verwachtingen waren hooggespannen. Is dit de nieuwe icoon van de compacte middenklasse, een eretitel die jarenlang naar de Volkswagen Golf ging?

Driewerf nee. Vooral de softwareproblemen dreven klanten tot wanhoop. Waarschijnlijk was het zelfs de reden dat Herbert Diess, de baas van de volledige Volkswagen-groep, in 2022 zijn biezen pakte. Volgens Volkswagen worden de kinderziektes steeds beter verholpen. Maar wij hadden op ons verlanglijstje toch vooral staan dat het bedieningsgemak verbeterd zou worden.



Mooiere materialen



Wat veranderde Volkswagen dan wel? Aan de schetsen te zien, wordt het uiterlijk wat ronder. Binnenin worden klimaatactivisten gerustgesteld met een interieur dat uit diervrije materialen bestaat.

Aan een andere ergernis wordt wel iets gedaan. Bij de huidige ID.3 waren we stomverbaasd over de goedkoop ogende materialen. Dat is niet ‘des Volkswagens’. Die kritiek hebben ze in Wolfsburg ter harte genomen, Volkswagen belooft mooiere materialen. Misschien dat het bruin uitgevoerde dashboard uit de Volkswagen ID.5, dat er al een stuk fraaier uitzag dan het deprimerende grijs van de huidige ID.3, als inspiratiebron heeft gediend.



Verder wil Volkswagen het opladen makkelijker maken met een intelligente routeplanner en Plug & Charge. Dat wil zeggen dat het opladen meteen begint als je de auto aan de laadpaal hangt, zonder dat je met je laadpas hoeft te wapperen.

Ook nieuw is Park Assist Plus met memoryfunctie. Daarbij parkeert de ID.3 automatisch op plekken die hij als parkeerplek herkent. Volkswagen geeft lang niet alle details vrij over de nieuwe ID.3, maar er staat nóg iets op ons verlanglijstje. Hopelijk krijgt elke ID.3, ook de instapversie, een achteruitrijcamera. Die ontbreekt nu op de basisversie en dat is een groot gemis, want bij laadpalen moet je vaak achteruit inparkeren.



ID.3 komt voorjaar 2023

Volkswagen onthult komend voorjaar de vernieuwde ID.3. De Duitsers zijn tevreden, want samen met de ID.4 en ID.5 is de ID.3 goed voor 500.000 verkochte exemplaren. En dus wordt de ID.3 binnenkort ook in Wolfsburg gebouwd, naast de vertrouwde fabrieken in Zwickau en Dresden.

Over de prijs en de exacte datum waarop de Volkswagen ID.3 (2023) in de showroom staat, zwijgt Volkswagen nog.