Waarom verbruikt je auto meer brandstof in de winter?

We willen allemaal zo lang mogelijk met een tank benzine doen, want benzine is een duur goedje. Waarom verbruikt een auto meer brandstof, zodra we onze winterjas uit de kast halen en Mariah Carey haar rentree maakt op de radio?

Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) berekende dat het brandstofverbruik tussen de 12 en 28 procent toeneemt wanneer de buitentemperatuur zakt van 24 naar 7 graden. Hoe komt dat?

Koude motor

Een verbrandingsmotor is op zijn best (lees: meest efficiënt) wanneer hij opgewarmd is. Om zijn bedrijfstemperatuur te bereiken moet-ie knokken tegen de omgevingstemperatuur. Dus hoe kouder het buiten is, hoe langer dit proces duurt en hoe meer brandstof het kost. Ook blijft benzine bij een lage temperatuur hangen aan koude onderdelen van de motor. De motor compenseert dit door meer brandstof te gebruiken.

Daarnaast zorgt de lagere motortemperatuur voor dikkere olie. De motor moet harder werken om deze dikkere vloeistof rond te pompen, en dat doet-ie niet gratis. Een ander effect dat de koude lucht op de motor heeft is de krimping van verschillende metalen onderdelen. Verhoogde wrijving zorgt voor een hoger brandstofverbruik.

Verwarming

De airco is bedoeld voor de warme zomermaanden, maar in de winter komt hij ook van pas door te voorkomen dat de ramen beslaan. Maar in de koudere maanden draait de verwarming natuurlijk overuren. Denk ook aan voorruitverwarming, stoelverwarming en stuurverwarming. Bij elkaar opgeteld kan het wat procenten brandstofverbruik schelen.

Vluchtige benzine

Het klinkt misschien opmerkelijk, maar in de winter bieden oliemaatschappijen iets andere benzine aan dan in de zomer. De winterbenzine is een stuk ‘vluchtiger’. Dat wil zeggen dat de benzine een lagere verbrandingswaarde en een kleinere energiedichtheid heeft. Dit wordt bereikt door butaan toe te voegen aan de benzine. De dikkere lucht in de winter zorgt ervoor dat de vluchtige benzine nodig is.

Diezelfde dikkere lucht zorgt voor een grotere luchtweerstand tijdens het rijden. Het kost de auto dus meer energie om vooruit te komen. De koude lucht kan er tevens voor zorgen dat je banden krimpen en wat bandenspanning verliezen. Daarbovenop is er meer rolweerstand door de weg die in de winter viezer is. Alles bij elkaar opgeteld, kom je in de winter minder ver op een liter benzine dan in de zomer.