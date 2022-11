Waarom de elektrische Volvo XC40 met een volle accu opeens een heel stuk verder komt

De elektrische Volvo XC40 is gewijzigd. Vanbuiten zie je daar niks van. De elektrische Volvo XC40 is onderhuids veranderd. Geen voorwielaandrijving meer maar achterwielaandrijving! De elektrische Volvo XC40 heeft bovendien een grotere batterij en daardoor meer actieradius.

Als je zoals wij af en toe in de prijslijsten van Volvo snuffelt, kom je soms verrassingen tegen. Zoals dat de elektrische Volvo XC40 opeens een elektrische suv met achterwielaandrijving is in plaats van een elektrische suv met voorwielaandrijving. Dat is best ingrijpend, het is niet alsof Volvo de neus van zijn elektrische suv voorziet van een chroomkleurig sierstripje en daarmee de kous af is. Wat ons verder opviel, is dat de batterij meer capaciteit heeft.

Elektrische Volvo XC40 met voorwielaandrijving is foetsie

De elektrische Volvo XC40 had voorheen een batterij van 69 kWh dan wel 78 kWh, met respectievelijk voorwielaandrijving en vierwielaandrijving. Die 78 kWh is volgens de prijslijst van de Volvo XC40 pure electric voor modeljaar 2024 (je kan er maar vroeg bij zijn) voortaan 82 kWh. Bovendien zit je niet vast aan vierwielaandrijving, maar kun je het grootste accupakket ook nemen in combinatie met alleen achterwielaandrijving. De versie met voorwielaandrijving is foetsie.

Elektrische Volvo C40 actieradius

Door de grotere capaciteit van de batterij, is de actieradius van een elektrische Volvo XC40 ook opeens groter. Voor de versie met 82 kWh en achterwielaandrijving is dit 515 kilometer volgens de WLTP meetmethode. De meer gestroomlijnde elektrische Volvo C40 komt zelfs 534 kilometer ver, ook WLTP. In onze eerste test met de Volvo C40 lees je dat dit voorheen 444 kilometer was. Al met al duidelijk is de elektrische Volvo C40 actieradius flink toegenomen, in theorie met bijna honderd kilometer!

Volvo XC40 prijs is hoger

De elektrische Volvo XC40 met 69 kWh accu komt 460 kilometer ver (Volvo C40: 477 km). Dat was 425 kilometer (C40: 431 km). Dit zijn overigens ook WLTP-cijfers. Dus ook met de instapversie van de elektrische suv kom je voortaan verder. Bovendien kun je met de elektrische Volvo XC40 en Volvo C40 voortaan met maximaal 200 kW laden, dat was maximaal 150 kW. De elektrische Volvo XC40 is door dit alles wel duurder in aanschaf, namelijk vanaf 47.995 euro. Dat is 3000 euro meer dan de vorige instapper.

Voor 49.995 euro heb je de nieuwe versie met 82 kWh en achterwielaandrijving van de elektrische Volvo XC40. De versie met vierwielaandrijving kost minimaal 58.495 euro, ook wat meer dan eerst. Voor de elektrische Volvo C40 dien je 1500 euro meer af te tikken.