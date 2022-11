Wij Nederlanders kopen veel vaker een Polestar 2 dan goed voor ons is

Onlangs liep de 100.000ste Polestar 2 van de band. Een mooi getal, maar wij hadden het idee dat er alleen in Nederland al 100.000 Polestars 2 rondrijden. Dat klopt dus niet, toch kopen wij Nederlanders eigenlijk veel te veel exemplaren van de Polestar 2.

De elektrische Polestar 2 is nog maar sinds mei 2020 op de markt. Toch wordt nu al die belangrijke mijlpaal van 100.000 stuks aangetikt. Er zijn genoeg auto’s met een traditionele verbrandingsmotor die daar jaloers op zijn. We hoeven er maar een paar flops uit het recente verleden bij te halen, en je begrijpt wat we bedoelen: Citroën C6 (23.421 in 7 jaar), Volkswagen Phaeton (84.253 in 15 jaar ), Renault Vel Satis (62.201 in 8 jaar).

Kortom, 100.000 stuks in tweeënhalf jaar is lang niet slecht. Maar op een wereldmarkt waar jaarlijks ongeveer 67 miljoen nieuwe auto’s door de dealerpoorten gaan, is het een druppel op de gloeiende plaat. Het Nederlandse aandeel in de mondiale verkoop van de Polestar 2 is daarentegen opmerkelijk groot. Wij kochten sinds mei 2020 ongeveer 7000 Polestars 2, oftewel zo’n 7 procent van het totale aantal Polestars 2 wereldwijd.







Zet je de Nederlandse autoverkopen uit 2021 (ca. 325.000 stuks) af tegen de wereldmarkt, dan kochten wij dat jaar maar 0,5 procent van alle nieuwe auto’s. Even snel rekenen: dat betekent dus dat wij 14 keer meer Polestars kopen dan de gemiddelde wereldburger.



Er is veel Polestar-nieuws onderweg.



Kortom, De Polestar-importeur mag bij al die 7000 Nederlandse Polestar 2-rijders best een bloemetje laten bezorgen. Of zou er al een enorme taart onderweg zijn naar het ministerie van Financiën als dank voor het EV-vriendelijke belastingklimaat van de afgelopen jaren?



Of de Polestar 2 het de komende jaren zo goed blijft doen in ons land, is nog even de vraag. De concurrentie neemt toe en de fiscale stimuleringsregels worden minder gunstig. Zeker voor EV’s in de hogere prijsklasse. Er is wel een Polestar 3 onderweg, maar die wordt nog duurder dan de 2. In 2024 krijgen de Polestars 1, 2 en 3 gezelschap van de Polestar 4, een middelgrote crossover. Die wordt in 2025 gevolgd door een grote elektrische sedan, de Polestar 5.