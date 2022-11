Wie betaalt de schade aan je auto bij aquaplaning?

In de maand november neemt het aantal ongevallen op de weg toe. Logisch ook, want het regent vaker en de laagstaande zon schijnt vaak vol in je gezicht. Welke autoverzekering vergoedt schade bij een auto-ongeluk door slecht weer?

Wat is aquaplaning?

Als er water op het wegdek ligt, doordat regenwater niet snel genoeg wegloopt, is er kans op aquaplaning. Het water vult de groeven in de band tot de druk te hoog wordt en de band het contact met het wegdek verliest. Dan voel je de auto over het water glijden. Een enge situatie, want sturen en remmen haalt weinig uit. Aquaplaning resulteert dan ook vaak in een ongeval. Het beste is om het gaspedaal lost te laten, totdat je voelt dat de banden weer grip hebben.

Andere auto-ongelukken in de herfst

Hevige regenval vermindert ook je zichtveld, net als laaghangende mist. Automobilisten passen hun weggedrag hierop aan. Ze gaan langzamer rijden, vergroten de afstand tot hun voorligger en halen minder in. Tijdens mist zijn mensen geneigd om wel hun snelheid aan te passen en weinig in te halen, tegelijkertijd blijven ze toch te dicht op hun voorligger rijden. Als die hard afremt, klap je er zo achterop.

Aquaplaning: autoverzekering en slecht weer

Waarschijnlijk voel je de bui al hangen: ook al kun je als bestuurder zelf niets aan het ongeluk doen - denk aan aquaplaning of dichte mist - je blijft verantwoordelijk. Als je hierdoor schade aan andere auto’s veroorzaakt, wordt dat vergoed door jouw WA-autoverzekering. Elke autobezitter heeft zo’n verzekering. De schade aan je eigen auto wordt alleen vergoed als je WA+ volledig cascodekking verzekerd bent. De bekende allriskverzekering.

Wat vergoedt de WA beperkt casco-autoverzekering dan?

Tussen de verplichte WA-autoverzekering en de dure allriskverzekering zit WA beperkt casco. Deze dekking vergoedt ruitschade en schade door brand of diefstal. Schade door hagel of storm wordt ook gecompenseerd, maar daar valt aquaplaning helaas niet onder.

Benieuwd welke verzekering wat vergoedt? Ga zelf autoverzekeringen vergelijken en voorkom financiële narigheid in de wintermaanden!