Zo gaat slim laden de elektrische auto redden

De verwachting is dat de komende jaren het aantal elektrische auto’s gaat toenemen. Die groei gaat zorgen voor een grotere elektriciteitsvraag. Door slim te laden kan de vraag naar stroom beter gespreid worden. Wat is slim laden en waarom is het een goed idee?

Heb je een elektrische auto of denk je erover na om er een te kopen? Zorg dan dat je het opladen goed voor elkaar hebt. Een oprit met een eigen laadpaal is ideaal, maar dan ben je er nog niet. Want als je de elektrische auto aan de laadpaal hangt, gaat deze meteen op volle kracht laden tot de batterij vol is. Dat werkt, maar er is een slimmere manier van laden die goed is voor je portemonnee, het milieu en het stroomnet.

Wat is slim laden?

In dit artikel belichten we de voordelen van slim laden met behulp van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Laten we bij het begin beginnen: wat is slim laden? Een laadpaal met slim laden-functie stuurt het laden op basis van de actuele stroomprijs en het aanbod van groene stroom. En het systeem is zo slim om niet te laden als iedereen kookt of voetbal kijkt, maar juist wanneer het stroomnet rustig is. Natuurlijk gaat dit automatisch en is de batterij van je auto altijd weer vol wanneer je hem nodig hebt.

3 voordelen van slim laden

We stipten de 3 voordelen van slim laden hierboven al even aan: slim laden maakt opladen goedkoper, duurzamer en stroomnetvriendelijker. Dat zit zo:

Slim laden is goedkoper omdat je laadt wanneer de stroom goedkoop is. Misschien kun je profiteren van een daltarief voor ’s avonds en ’s nachts, maar een dynamisch energiecontract zet pas echt zoden aan de dijk. Daarbij verschilt de stroomprijs per dag of zelfs per uur. En hoe gaaf is het om het grote accupakket van je auto te vullen op de momenten dat stroom spotgoedkoop is?! De slimme software houdt ook rekening met de opbrengst van je zonnepanelen. Slim laden is duurzamer omdat je de slim laden-functie de opdracht kunt geven om te laden op het moment dat er veel groene stroom beschikbaar is op het net. Of zodra je eigen zonnepanelen stroom leveren. Zo kun je er dus zelf voor zorgen dat je elektrische auto zo groen als mogelijk rijdt. Slim laden is stroomnetvriendelijker omdat een elektrische auto opladen in korte tijd veel elektriciteit vraagt. Door die hoge stroomvraag uit te smeren over meer uren én door de tijdstippen waarop de huishoudens van Nederland veel elektriciteit gebruiken te mijden, belast je het stroomnet minder.

Wat heb je nodig voor slim laden?

Slim laden is een handige en verstandige toevoeging voor je elektrische auto. Daarvoor heb je een slimme laadpaal nodig, een slimme elektrische auto of een slimme laadapp op je telefoon om het laden aan te sturen. Hieronder linken we naar de laadpaalkeuzehulp van Milieu Centraal en de pagina op hun website met meer informatie over slim laden. Onder meer over of het al mogelijk is om je elektrische auto als thuisaccu te gebruiken.

Meer weten of laadpaaladvies nodig? Check de website van Milieu Centraal!