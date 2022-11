Lullig Sinterklaascadeau: 'benzine en diesel vanaf 5 december weer duurder'

De afgelopen weken zijn de landelijke adviesprijzen van benzine en diesel eindelijk weer tot onder de 2 euro gedaald. Bij goedkope tankstations kun je zelfs voor 1,75 euro terecht. Maar dat duurt niet lang meer …

ABN Amro-econoom Hans van Cleef schetst een somber scenario voor de nabije toekomst als het om de brandstofprijzen gaat. In een interview met de Volkskrant geeft hij aan dat het huidige, relatief gunstige prijsniveau twee oorzaken heeft. Enerzijds is de paniek over de oorlog in Oekraïne geluwd en zijn overal in Europa flinke voorraden benzine en diesel aangelegd. In de tweede plaats hebben we wereldwijd te maken met een economische neergang. Dat gaat bijna altijd gepaard met een verminderde vraag naar autobrandstoffen. Ook dat drukt de marktprijzen.



Ondanks deze ontwikkelingen voorziet Van Cleef dat de prijzen van benzine en diesel binnenkort weer stijgen. De EU heeft namelijk besloten om vanaf Sinterklaasavond, 5 december, geen olie uit Rusland meer te importeren. Dit zal volgens de econoom ongetwijfeld leiden tot meer brandstofkrapte: “Zeker wat betreft diesel, daarvoor zijn we veel afhankelijker van Rusland dan voor benzine.” Volgens Van Cleef gaan we dat ongetwijfeld terugzien in de prijzen aan de pomp. Hij raadt dan ook aan om voor 5 december de tank nog even vol te gooien.”