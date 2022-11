Polestar 3 en Volvo EX90: deze overeenkomsten moet je weten

Nu de Polestar 3 en Volvo EX90 onthuld zijn, is het tijd om de balans op te maken. Beide elektrische SUV modellen staan op hetzelfde platform. Wat zijn de andere overeenkomsten tussen de ene en de andere elektrische SUV?

De Polestar 3 en de Volvo EX90 hebben als verdere overeenkomst dat beide elektrische SUV modellen van hetzelfde autoconcern zijn. Zowel Polestar als Volvo behoort tot de Chinese Zhejiang Geely Holding Group, kortweg Geely. Nog een overeenkomst: hun roots liggen in Zweden. Volvo als zelfstandig automerk en Polestar als performancelabel van Volvo. Een verschil is dat Polestar al een volledig elektrisch automerk is (de gelimiteerde plug-in hybride Polestar 1 niet meegerekend) en Volvo nog niet, maar per 2030.

Elektrische SUV modellen staan op hetzelfde platform

De Polestar 3 en Volvo EX90 zijn min of meer gezamenlijk ontwikkeld. Logisch ook, de eilandjescultuur op de werkvloer is allang niet meer van deze tijd. De elektrische SUV modellen staan op hetzelfde platform met de codenaam SPA2. Dit is alleen bedoeld voor elektrische auto modellen. De afkorting staat voor Volvo Scalable Product Architecture. Dit wil zeggen dat je het platform kunt aanpassen aan het type auto, zolang het maar een elektrische auto is.

Polestar 3 en Volvo EX90: de overeenkomsten op een rij

Welke overeenkomsten tussen de Polestar 3 en de Volvo EX90 zijn er nog meer? Een overzicht:

De batterij heeft een capaciteit van 111 kWh.

Beide elektrische SUV modellen kunnen tot 250 kW laden.

Allebei zijn uitgerust met vierwielaandrijving.

Leverbaar als Performance met 517 pk en 910 (!) Nm.

Het trekgewicht geremd is 2200 kg.

Ook het interieur van de Polestar 3 en Volvo EX90 vertoont overeenkomsten, en niet zo beetje ook:

Het centrale, verticaal geplaatste touchscreen is even groot (14,5-inch).

Het bestuurdersdisplay, dat horizontaal ligt, bedraagt 9-inch.

Infotainment dat met Google ontwikkeld is.

De middenconsole, stuurhendels en het stuurwiel zelf; de vorm hiervan is identiek

De wielbasis van beide elektrische SUV modellen bedraagt 2,99 m.

Polestar 3 en Volvo EX90: levertijd

De Polestar 3 en Volvo EX90 hebben nog een overeenkomst, namelijk dat beide elektrische SUV modellen niet voor iedereen zijn weggelegd. De prijs van zowel de Polestar 3 als de Volvo EX90 ligt rond de 100.000 euro. Dan rest nog het moment waarop de Polestar 3 en Volvo EX90 leverbaar zijn. Polestar heeft het vooralsnog over najaar 2023 terwijl managing director Herrik van der Gaag van Volvo Nederland onlangs in de Nationale Autoshow van BNR Nieuwsradio zelfs sprak over het eerste kwartaal van 2024. Toch nog een overeenkomst! Namelijk dat je heel veel geduld moet hebben ...