Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 45

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin diesel ineens veel goedkoper is en Jaap de spuuglelijke BMW i7 test. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

- Flop – De Volvo EX90 weegt 2818 kilo!

De elektrische Volvo EX90 leidt een nieuw tijdperk in bij Volvo. Het is de duurzaamste, slimste en veiligste Volvo ooit. En qua actieradius is het net een Mercedes EQS SUV en hij weegt bijna evenveel als een Rolls-Royce Spectre ...

- Flop – Hyundai Ioniq 6 First Edition nu al uitverkocht

Woensdag begon de pre-sale van de Hyundai Ioniq 6 First Edition en nu hebben alle 250 exemplaren voor Nederland al een eigenaar gevonden. Wat krijgen zij voor 63 mille en wat loop jij mis?

- Flop – Jaap vindt de BMW i7 werkelijk spuuglelijk

Hallo grille, waar ga jij met de 5,44 meter lange – en volledig elektrische - BMW i7 naartoe? Een exclusieve test met de nieuwe 7-serie, het vlaggenschip van BMW.

+ Top – Diesel is ineens weer veel goedkoper

In augustus 2022 gebeurde wat we voordien voor onmogelijk hadden gehouden: diesel werd duurder dan benzine. Maar in de afgelopen week is de dieselprijs juist weer sterk gedááld. Wat is hier aan de hand?

+ Top – Private leasen voor 300 euro per maand kan nog steeds

Nieuwe auto’s worden steeds duurder om te kopen en die prijsstijging zie je ook terug in het maandbedrag voor private lease. Toch zijn er nog steeds auto’s die je kunt private leasen voor maximaal 300 euro per maand.

+ Top – Toyota maakt deze modellen met opzet niet elektrisch

Toyota heeft meerdere elektrische auto’s aangekondigd. Maar een aantal Toyota-modellen zal niet volledig elektrisch worden. En hier lees je waarom dat voor jou misschien wel geweldig nieuws is.