BMW i7 (2023) review: alles over pk's, range, prijs en een enorme grille

Hallo grille, waar ga jij met de 5,44 meter lange – en volledig elektrische - BMW i7 naartoe? Een exclusieve test met de nieuwe 7-serie, het vlaggenschip van BMW.

1. Wat is opvallend aan de BMW i7 (2023)?

De BMW 7-serie is het rijdende visitekaartje van BMW. Niet alleen het design, ook de technologie wijst de weg naar de toekomst. En die is elektrisch, vandaar dat de elektrische BMW i7 het spits afbijt, met een actieradius van maximaal 610 kilometer. Later komen nog benzineversies met 490 pk en 571 pk en zelfs een diesel met 299 pk.

Kijk eens naar het uiterlijk van de BMW i7 (interne benaming: G70). Opvallend is nog mild uitgedrukt. In de kolossale grille kan een hele dierentuin verdwijnen. Of het zelfvertrouwen van Ajax-trainer Alfred Schreuder ... De klassieke sedan-proporties bleven wel behouden. Maar je ogen blijven maar naar die angstaanjagende grille gaan. De koplampen aan weerszijden zijn juist weer relatief klein.

Tot nu toe kon je de 7-serie kopen met korte en lange wielbasis. De nieuwe 7-serie heeft alleen een lange wielbasis en is dan ook een joekel van een auto, met een lengte van 5,44 meter en een wielbasis van 3,2 meter.



2. Wat is goed aan de elektrische BMW i7 (2023)?

Of je hem nu mooi of lelijk vindt, de BMW 7-serie is altijd het summum op comfortgebied geweest. Dat is nu niet anders. Vooral als je rechts achterin zit, wil je eigenlijk nooit meer uitstappen. Zeker niet als je de BMW i7 bestelt als executive lounge (6730 euro). In de hoofdsteun rechtsachter wordt een luidspreker geschroefd en onder aan de voorpassagiersstoel zit een voetensteun. Slaperig geworden? De rugleuning van de voorpassagiersstoel kan in z’n geheel naar voren worden geklapt en het hoofdkussen is extra zacht. Eerst nog even een stoelmassage is uiteraard ook mogelijk.

Sensationeel wordt het wanneer het bioscoopscherm van 31,3 inch (net geen 80 cm) uit de hemelbekleding schuift. De bediening gaat via een touchscreen. Het systeem heeft een HDMI-aansluiting voor smartphones, spelcomputers en laptops. De vermoeide directeur kan dus FIFA 2022 spelen, The Crown op Netflix kijken of zien of met de stoel achterover bibberen bij een Bundesliga-wedstrijd van Bayern München.

De bestuurder kan er eigenlijk wel naast gaan zitten, want de BMW i7 kan autonoom rijden op niveau 3, waarbij hij feitelijk alle rijfuncties overneemt.



Maar ook achter het stuur is genoeg lol te beleven. De twee elektromotoren leveren samen 544 pk en het maximale koppel van 745 Nm is op elk moment oproepbaar onder je rechtervoet. Hoewel de BMW i7 liefst 2,7 ton weegt, sprint hij toch in 4,7 seconden van 0 naar 100 km/h en haalt hij een top van 240 km/h.

BMW ziet de elektromotor van de i7 als opvolger van de zijdezachte V12 van zijn voorganger en dat is te merken. Het geluid van de aandrijflijn hoor je slechts heel in de verte en wind- en bandengeluid worden effectief gedempt. De luchtvering rondom, inclusief optionele actieve rolstabilisatie en vierwielbesturing, zorgt voor een majestueus veercomfort.

Wie het toch op zijn heupen krijgt, zal verrast worden door de dynamische kwaliteiten van de BMW i7. De besturing is direct en de remmen hebben een duidelijk gedefinieerde drukpunt. En het verbruik? Wij komen tot 23,5 kWh/100 km.



3. Wat kan beter aan de BMW i7 (2023)?

Ja sorry, maar we komen toch weer bij het uiterlijk uit. Was BMW ooit trots op zijn Duitse wortels en liet het zich door geen buitenstaander de les lezen, bij de 7-serie geeft BMW onomwonden toe dat-ie gebouwd is met de Chinese koper in het achterhoofd.

De 7-serie is vaker controversieel, vooral de door Chris Bangle getekende 7-serie uit 2001 maakte de tongen los. Nog altijd is niet iedereen liefhebber van de ‘Bangle Butt’, maar steeds meer mensen geven schoorvoetend toe dat ze hem eigenlijk heel mooi vinden …

Op dit moment kunnen we ons dat met de nieuwe 7-serie met geen mogelijkheid voorstellen, maar herinner ons er over twintig jaar gerust nog aan, als hij ineens op ons youngtimerlijstje staat. Maar of we tegen die tijd echt aan de Chinese pompeuze smaak gewend zijn? We vragen het ons af.



4. Wanneer komt de elektrische BMW i7 naar Nederland en wat is de prijs?

De BMW i7 is al te bestellen, voor een prijs van 141.809 euro. Daarmee is hij duurder dan de oude 7-series. Alleen de 750i xDrive (530 pk) was duurder, met een prijs van 170.446 euro.

De prijs van de andere 7-serie-varianten is nog niet bekend.



5. Wat vind ikzelf van de BMW i7?

Werkelijk spuuglelijk. Maar wie weet, vind ik hem over twintig jaar wel prachtig, al kan ik me dat bij deze berg edelkitsch niet voorstellen. Mijn mooiste 7-serie is en blijft de ranke E38 (1994). Het was een tijd waarin de Chinezen nog niets te zeggen hadden en de Duitsers nog op hun eigen Fingerspitzengefühl vertrouwden. Of klink ik nu als een boomer die het allemaal ook niet meer snapt?