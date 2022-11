Volvo EX90: de actieradius van een Mercedes en het gewicht van een Rolls-Royce

De elektrische Volvo EX90 leidt een nieuw tijdperk in bij Volvo. Het is de duurzaamste, slimste en veiligste Volvo ooit. En qua actieradius is het net een Mercedes EQS SUV en hij weegt bijna evenveel als een Rolls-Royce Spectre ...



Voor een auto die een volledig nieuw tijdperk inluidt, lijkt de Volvo EX90 nog verdacht veel op een Volvo van de huidige generatie. Al is het dan het eerste model het Zweedse merk dat vanaf de tekentafel is ontworpen als elektrische auto. Zeker van opzij gezien, doet hij sterk denken aan de Volvo XC90, maar dan ietsje gladgestreken en slanker. Al kunnen we de Volvo EX90 met geen mogelijkheid elegant noemen. Dat de achterruit iets schuiner is gelegd, doet daar ook niets aan.



Design EX90 is een cocktail van Volvo en Polestar



De neus is aan de bovenkant dicht; de grille is verhuisd naar de onderkant. Daarmee volgt de EX90 de stijl van de elektrische Volvo XC40 en C40. De koplampen hebben nog steeds de vorm van hamers van dondergod Thor, maar dan met een onderbreking van de bumper. Als je de Volvo dichter dan 10 meter nadert, knipogen de koplampen op een bijna menselijke manier. De achterlichten hebben eveneens een herkenbare signatuur. Het hoge, staande gedeelte bestaat uit zes afzonderlijke leds, het onderste, liggende deel doet denken aan halve Polestar-lampunits.

Actieradius EX90 komt dicht bij die van de Mercedes EQS SUV



Als het om elektrische auto's gaat, willen potentiële klanten vooral weten hoe groot het accupakket is en hoever de auto daarmee komt. We zullen je niet langer in spanning houden: met een accupakket van 107 kWh netto heeft de Volvo EX90 een actieradius van 585 tot 600 kilometer. Dat is net iets minder ver dan de Mercedes EQS SUV komt (634 km). Opladen gaat met een respectabel maximaal laadvermogen van 250 kW. Maar omdat het accupakket zo groot is, duurt het laden van 10 tot 80 procent toch nog een halfuur.



De EX90 kan ook bidirectioneel laden, wat wil zeggen dat je er huishoudelijke apparatuur, en zelfs een andere elektrische auto mee kunt opladen.



Afmetingen en gewicht Volvo EX90



Dat we de EX90 geen toonbeeld van elegantie vinden, is geen gezichtsbedrog. De auto is meer dan 5 meter lang, 1,75 meter hoog en heeft een wielbasis van bijna 3 meter. Het pakket van veel gerecycled staal, aluminium en plastic weegt - niet schrikken - 2818 kg. Da's dik 600 kilo meer dan een Volvo XC90 Plug-in Hybrid - zeg maar 'maatje obesitas'. Of, als je het chic wilt zeggen: qua massa zit hij op bijna hetzelfde hoge niveau als een Rolls-Royce Spectre. Volvo excuseert zich door te zeggen dat de EX90 maar liefst zeven personen emissievrij kan vervoeren ...

Volvo EX90: vermogen rond de 500 pk



Behoorlijk vlot is de Volvo EX90 ook, want de twee elektromotoren van de Volvo EX90 leveren minimaal 408 pk en 770 Nm. Daarmee snelt de Zweedse dikkerd in 5,9 tellen naar de 100 km/h. Desgewenst dendert hij door tot 180 km/h, maar dan is het uit met de pret. Er komt ook een EX90 Twin Motor Performance, die dankzij 517 pk en 910 Nm nog 1 seconde eerder op 100 km/h zit. En dat ondanks de uitlating van Volvo-CEO Jim Rowan, dat het na ruim een eeuw horse power, nu tijd is voor brain power.



Standaard een zevenzitter



Volvo levert de EX90 standaard als zevenzitter - net als de Volvo XC90. Met drie zitrijen in gebruik is er nog 310 liter bagageruimte voorhanden. In vijfzits configuratie is dat een riante 610 liter. De frunk biedt plaats aan niet meer dan 37 liter. Een caravan kan ook mee. Wat heet: de Volvo EX90 verdraagt 2200 kilo aan de haak.

Het interieur van de Volvo EX90 is een evolutie van de huidige Volvo-interieurs en lijkt sterk op dat van de onlangs getoonde Polestar 3. Het 14,5-inch infotainmentscherm is dominant, maar ook de enorme volumeknop valt op. Er zijn uitsluitend natuurlijke en gerecyclede materialen gebruikt. Een leuke gadget is het 'van binnenuit' verlichte houtpaneel op het dashboard.

EX90 is veiligste Volvo ooit



Een netwerk aan elektronische voelsprieten houdt in de gaten of de bestuurder niet vermoeid, afgeleid of dronken is, ter voorkoming van ongevallen. Daaraan dragen ook tientallen camera's, sensoren, radars en een opvallende LiDAR-module boven in de voorruit bij. Volgens Volvo kan de auto obstakels tot een afstand van 250 meter zien - ook als het donker is. Volgens Volvo is de EX90 dan ook het veiligste en slimste model dat de Zweden ooit hebben gebouwd. Zo slim, dat het aantal ongevallen met 20 procent kan worden beperkt.



Prijs en levertijden Volvo EX90



De hamvraag: wat kost dat moois allemaal? Een tonnetje en nog wat. Om precies te zijn: vanaf 102.495 euro. De EX90 met 517 pk gaat daar nog met 5 mille overheen. Niet meteen naar de dealer rennen als je als een blok voor deze zware Zweedse jongen valt. De productie begint pas eind 2023 en de eerste EV90's staan niet eerder dan begin 2024 in de showroom. Dan kun je in elk geval nog even sparen ...