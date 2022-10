De Ford Fiesta is niet dood, hij leeft!

Afgelopen week maakte Ford wereldkundig dat het in juli 2023 stopt met de Fiesta. Alle reden om de compacte hatchback nog eens in het zonnetje te zetten. Dat doen we met Fiesta-fan van het eerste uur: Ton Santegoeds en zijn Ford Fiesta Supersport uit 1980.

Ton is niet eens verrast of bedroefd door het Fiesta-nieuws: “Ford had al aangegeven dat het de fabriek in Keulen voor de productie van elektrische auto’s ging ombouwen. Daarnaast heeft het merk nu nog geen compacte elektrische modellen. En dan is één en één al snel twee. Tja, het is de tijd, daar valt niks aan te doen. Maar zolang het nog kan, blijf ik lekker in mijn auto’s met verbrandingsmotor rijden.”



Dit is de zeer exclusieve Ford Fiesta Supersport

Tja, Ton Santegoeds is een positief mens. Sterker nog, hij is een regelrecht fuifnummer. Terwijl andere mensen af en toe een feestje mooi zat vinden, is het voor hem bijna elke dag fiësta. Liefst vijf Fords Fiesta Mk1 heeft hij in huis. De meest exclusieve is zilverkleurig met een rood randje: de Ford Fiesta Supersport.

Ton (65) begint al vroeg met autorijden. Zijn eerste meters maakt hij als twaalfjarige achter het stuur van de auto van zijn vader, een Dafje 600. Vervolgens duurt het nog een jaar of twaalf voordat hij zijn eerste Fiesta Mk1 aanschaft. Daarmee sluit Ton aan bij de familietraditie. Want na de Daf 600 koopt vader Santegoeds diverse Fords, om nooit meer voor een ander merk te ­kiezen. Jaren later slaat deze traditie bij Ton om in verzameldrift. Op het hoogtepunt heeft hij zelfs zeven Fiesta’s.



Oud, nieuw, en klassiek ...



Fiat 127 voorbeeld voor de Ford Fiesta

Vergeleken met andere voorwielaangedreven hatchbacks als de Fiat 127 (1971), Renault 5 (1972) en Volkswagen Golf (1974), is de Fiesta in 1976 rijkelijk laat. Niet dat Ford al die tijd heeft zitten pitten, want na een kennismaking met de Fiat 127, geeft Henry Ford II in 1972 al toestemming om een soortgelijke, voorwielaangedreven Ford te ontwikkelen.



Wie heeft de Ford Fiesta ontworpen?

Het definitieve Fiesta-ontwerp komt van de Amerikaan Tom Tjaarda, destijds in dienst van Carrozzeria Ghia in Turijn. De rechtlijnige vormgeving en de hoekige koplampen geven het kleintje een volwassen aanblik. Het grote glasoppervlak zorgt voor een uitstekend zicht en bevordert het ruimtegevoel. Verder heeft Ford veel aandacht besteed aan gewichtsbesparing. De versnellingsbak is van aluminium en de ruiten zijn dunner dan gebruikelijk. Afhankelijk van de uitvoering weegt de Fiesta maar 690 tot 770 kilo.

Ford Fiesta Mk1: ruim en volwassen

In september 1976 komt de eerste Ford Fiesta op de markt. Ford biedt de klant keus uit twee motoren: met 957 of 1117 cc. Pers en publiek reageren positief op de Ford Fiesta. De auto wordt geroemd vanwege zijn ruimte interieur, zijn volwassen uitrusting en de goede rijeigenschappen.



Na ongeveer een jaar volgt de Fiesta met een 1,3-liter motor en in 1980 introduceert Ford de in gelimiteerde oplage gebouwde Supersport. Hij onderscheidt zich van de gewone Fiesta S door zijn kunststof wielkuipverbreders, 13-inch lichtmetalen wielen en aangepaste striping. Ronde mistlampen voorop, een spoilerlip onder de voorbumper, een in carrosseriekleur gespoten grille en een achterklepspoiler maken het sportieve plaatje compleet.

Tons eerste Ford Fiesta

1980 is ook het jaar dat Ton zijn eerste Fiesta koopt. Het is geen splinternieuwe Supersport, maar een eveneens begeerlijke 1300 S van nog maar tweeënhalf jaar oud. “Het was de eerste auto waar ik meer ín zat dan dat ik eronder lag. In de daaropvolgende jaren rijdt Ton in diverse Fiesta’s voor dagelijks gebruik, maar gaandeweg worden zijn ruimtebehoeften en portemonnee groter. Daarmee groeien ook zijn auto’s, maar hij blijft Ford trouw.



Wanneer er ruim 20 jaar terug een zeldzame Fiesta Supersport op Tons pad komt, kan hij die niet laten staan. “Voor maar 300 gulden mocht ik hem meenemen. Technisch was-ie goed, maar optisch had hij betere tijden gekend. Bovendien stond-ie op standaard stalen wielen, terwijl er 13-inch RS-velgen onder horen.”

Restauratie Ford Fiesta Mk1



Ton hoopt de Ford Fiesta Supersport weer netjes te krijgen door een paar roestplekken weg te werken en hem over te spuiten. Wanneer hij er na een paar jaar mee aan de slag gaat, blijkt de auto helaas behoorlijk doorgerot. Maar omdat de Fiesta Supersport nog zeldzamer blijkt dan Ton dacht, is hij bereid om er wat extra geld in te steken. De werkzaamheden gaan in het voorjaar van start en na een maandje of acht is de auto klaar.



Het grootste hoofdpijndossier bij de restauratie is de rood-witte ruitjesbekleding. De kleuren zijn verbleekt en de stof zit vol gaten en vlekken. Min of meer toevallig stuit Ton op het bedrijfje van Corrien Maas uit Heerewaarden, dat op basis van de oude bekleding compleet nieuwe stoffen kan weven. Daarvan maakt een stoffeerder vervolgens perfect passende hoezen voor de Fiesta Supersport.



Rijden met een ruim 40 jaar oude Ford Fiesta

Ook een paar jaar na de restauratie staat de Ford Fiesta Supersport er nog patent bij, inclusief perfect nagemaakte striping. Een proefrit brengt ons terug naar 1980. De 66 pk sterke motor klinkt schor maar gewillig, en reageert lekker alert op de bewegingen van het piepkleine gaspedaal.



“Tijdens een regenbui beslaat de auto als een wiebelende fifties-Amerikaan langs Lovers’ Lane.”

Gretig gaat de Ford Fiesta de hoek om en dankzij het lage gewicht verlangen we geen moment naar stuurbekrachtiging. Het kost geen enkele moeite om het moderne verkeer bij te houden. Een goede ontwaseming zou daarentegen welkom zijn. Tijdens een regenbui beslaat de auto als een wiebelende fifties-Amerikaan langs Lovers’ Lane. Terwijl wij de handen toch keurig aan het stuur houden ...



We kunnen ons goed voorstellen dat Ton veel lol beleeft aan zijn Fiesta Supersport. “Al kom ik liever niet op de snelweg. Zeker niet als het donker is. Dan zien ze zo’n oud Fiestaatje met zijn kleine achterlichtjes makkelijk over het hoofd.”

Ford Fiesta de leukst sturende auto van zijn klasse

In de bebouwde kom en op binnenwegen rijdt Ton daarentegen graag met zijn Fiesta’s. “Het leuke is dat bijna iedereen ze nog wel kent. Oudere mensen hebben er vaak zelf eentje gehad en de jeugd herkent steevast de auto van oma of opa. En als ze de ruitjesbekleding van de Supersport zien, wil iedereen erin zitten en een stukje meerijden.”



Ook de huidige Fiesta is nog steeds een van de leukst sturende auto’s in zijn klasse. Maar de vraag is of hij over een jaar of veertig evenveel enthousiasme oproept als zijn verre voorvader. Als je er in 2062 überhaupt nog mee mag rijden ...