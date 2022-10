Alfa Romeo Giulia en Stelvio vernieuwd voor 2023: waarom weinig nieuws goed nieuws is

De Alfa Romeo Giulia en Alfa Romeo Stelvio zijn vernieuwd. Veel wijzigingen zijn het niet, maar dat is juist uitstekend nieuws.

Als je Alfa Romeo rijdt, krijg je vaak complimenten voor je keuze. Hoe mooi-ie is en hoe geweldig-ie wel niet moet rijden. Dat geldt ook voor de Alfa Giulia en Stelvio. De designers van Alfa Romeo die de opdracht kregen deze modellen een opfrisbeurt te geven, moeten wel gedacht hebben: dat is een karweitje van niks. Want waarom zou je iets ingrijpends veranderen wat in de basis al goed gelukt is?

Op een monster lijken

Je moet dan ook drie keer kijken voordat je ziet wat er anders is aan de vernieuwde Alfa Giulia en Stelvio. De grootste wijziging zijn de nieuwe full-led adaptive matrix-koplampen. Die sluiten qua design beter aan op die van de Tonale, de nieuwste Alfa. ‘3+3’-lights noemt Alfa ze. Het design ervan roept herinneringen op aan de Alfa Romeo Proteo, een studiemodel uit begin jaren 90, en de Zagato SZ, ook wel ‘het monster’ genoemd vanwege zijn vervaarlijke look.

De comeback van rookglas

Voor een beter zicht op de weg, zijn de nieuwe Alfa Romeo Giulia en Stelvio voortaan uitgerust met een systeem dat het dimlicht continu aanpast aan de snelheid en rijomstandigheden. Ook nieuw is een systeem dat bij slechte lichtomstandigheden verblinding van andere automobilisten helpt te voorkomen. De nieuwe lichtsystemen zijn volgens Alfa energiebesparend en maken de rit veiliger.

Ook de achterlichten zijn anders, hetzij minimaal. Die van de Giulia zijn voorzien van rookglas terwijl die van de Stelvio een transparante afwerking hebben.

Grootste nieuws direct voor je neus

Ook vanbinnen blijft het nieuws beperkt. De grootste verandering zit daarentegen als bestuurder wel direct voor je neus, namelijk het instrumentarium dat nu digitaal is. De lay-out is in de stand Heritage gelukkig zoals we die van Alfa Romeo gewend zijn: twee grote klokken met links de snelheidsmeter en rechts de toerenteller. Kies je voor de stand Relax dan verdwijnen de twee ‘analoge’ klokken en bijna alle andere rijgegevens, op de snelheid, tankinhoud en olietemperatuur na. Lekker overzichtelijk dus.

Alfa Romeo Giulia en Stelvio: Super, Ti, Spring en Veloce



Wat ook lekker overzichtelijk is, is het aantal uitvoeringen waarin de Alfa Romeo Giulia en Stelvio leverbaar zijn: namelijk twee. Net als bij de Tonale hebben die voor Alfa-liefhebbers historisch verantwoorde namen: Super en Ti. Om het toch nog iets ingewikkelder te maken, is op de Super een Sprint-pakket leverbaar en op de Ti een Veloce-pakket, overigens weer twee namen die bij het Italiaanse merk een lange historie kennen. Beide omvatten sportieve extra’s maar welke dit precies zijn, zegt Alfa (nog) niet.

Op motorisch gebied verandert er niets. Zowel de Alfa Giulia als de Alfa Stelvio is leverbaar met een 2.0 turbobenzinemotor met 200 dan wel 280 pk. Diesels zijn er wel maar komen logischerwijze niet onze kant op.

Nieuw: Competizione

De nieuwe Alfa Romeo Giulia en Stelvio zijn leverbaar vanaf februari 2023. Om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, introduceert Alfa een speciale uitvoering onder de naam Competizione. Standaard zijn onder meer lederen bekleding met rode stiksels voor dashboard en stoelen en een audiosysteem van Harmon/Kardon (zie foto hierboven). De uitvoering is vanbuiten te herkennen aan zijn matgrijze carrosseriekleur en rode remklauwen. De Stelvio Competizione staat ook nog eens op 21-inch lichtmetaal.