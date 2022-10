Rente voor lening nieuwe auto's schiet omhoog: deze automerken rekenen bijna 9 procent!

Als de hypotheekrentes omhoog gaan, komt dat groot in het nieuws. Ook de rentestijging van studieleningen is breed uitgemeten in de media. Maar hoge rentes raken ook autokopers. En dat lees je nergens. Terwijl een auto de een-na-grootste aankoop van je leven is. Hoe zit het met de hoge rentes voor autoleningen?

Mensen lenen het vaakst geld om een auto te kopen. Vaker dan voor bijvoorbeeld een verbouwing of de aankoop van een motorfiets of boot. Hypotheken staan hier trouwens los van. Cijfers van vergelijkingssite Geld.nl laten zien dat 29 procent van de afgesloten leningen tot juni van dit jaar autofinancieringen zijn.

Het helpt de consument niet dat nieuwe auto’s steeds duurder worden. Zo zagen we kort geleden de goedkoopste nieuwe auto van Nederland een magische grens doorbreken.

Maximaal toegestane rente in Nederland

Goed om te weten is dat er een maximaal toegestane rente is vastgesteld door de Rijksoverheid. Dit voorkomt dat consumenten woekerleningen aangaan met voorwaarden die ze niet kunnen dragen. Deze maximumrente is ruim twee jaar geleden verlaagd van 14% naar 10%. Dit geldt voor alle soorten leningen en is destijds zelfs ingevoerd voor eerder afgesproken leningen met een hoger rentepercentage.

Dus hoe bont automerken het ook maken met de door hun aangeboden financieringen, in Nederland is 10 procent rente de absolute bovengrens.

Deze automerken rekenen 6 tot 9% rente

Hieronder zie je een lijst van automerken die 6, 7 of in sommige gevallen zelfs 9 procent rente rekenen. Door deze hoge percentages zou je spontaan naar de Kia- of Renault-dealer gaan, want daar kun je nog voor 3,99 respectievelijk 2,90 procent een financiering afsluiten.

Audi, Seat en Skoda – 8,99%

Honda – 7,49%

Citroën – 7,40%

Volvo – 6,99%

Mercedes – 6,99%

Volkswagen – 6,99%

Toyota – 6,90%

Suzuki – 6,90%

BMW – 6,49%

Hyundai – 5,99%

Mazda – 5,99%

Wil je meer lijstjes, weetjes en bedragen?

Aanmelden

Meld je aan voor onze wekelijkse autonieuwsbrief!

Is lenen bij de bank een beter idee?

Een alternatief voor een auto financieren bij de merkdealer, is een persoonlijke lening aanvragen bij je eigen bank. Slim om te doen wanneer het rentepercentage van jouw bank lager is dan dat van de autoverkoper.

Hieronder gaan we uit van het minimale rentepercentage dat de bekende banken rekenen. Dit kan nog oplopen, afhankelijk van enkele voorwaarden zoals het geleende bedrag en de looptijd. Lenen bij ASN Bank is het voordeligst met een rentepercentage van 4,4%. Bij Rabobank ben je het duurst uit wanneer je een persoonlijke lening aangaat; zij hanteren een rentepercentage van 6%.

Rabobank – 6,0%

SNS – 5,4%

ING – 5,3%

ABN-Amro – 5,0%

ASN Bank – 4,4%

Waarschuwing: wij zijn een autowebsite en geen financiële dienstverlener. Zodoende hebben we meer verstand van auto’s dan van financiële producten. De genoemde percentages zijn correct op het moment van plaatsing, maar kunnen snel veranderen.

We eindigen met een aanbieding van Honda die we tegenkwamen bij het samenstellen van de rentelijst. Normaal betaal je 7,5 procent rente als je een nieuwe Honda koopt, maar voor de nieuwe Honda Civic (test) geldt nu een actierente van 6,5 procent. Doe er je voordeel mee.