Polestar 3 (2023): Als je de actieradius en de prijs hoort, zie je sterretjes

De Polestar 3 is een luxe elektrische suv voor rijke mensen. Hij prikkelt al je zintuigen, belooft Polestar. Maar hij plundert ook je bankrekening, zo hoog is de prijs.

Na het succes van de Polestar 2 gaat Polestar het segment van de dure elektrische suv’s bestormen. Bij de presentatie van de Polestar 3 ligt de nadruk op hoe voortreffelijk de auto ontworpen is. Binnenruimte speelt een grote rol, met zeeën van beenruimte voor de passagiers op de achterbank. Of de hoofdruimte net zo weldadig is valt nog te bezien, want de daklijn is bewust sportief laag gehouden. Adaptieve luchtvering zorgt voor comfort en sportiviteit.

Propvol radars, camera’s en luidsprekers

Om de veeleisende klant die de Polestar 3 kan betalen te plezieren, wordt de hoogwaardige vijfzitter volgehangen met begeerlijke technologie. Dat varieert van het verticale 14,5-inch touchscreen met het Google besturingssysteem en een Bowers & Wilkons-audiosysteem met 25 luidsprekers, tot een Volvo-waardig veiligheidspakket met vijf radarmodules, vijf camera’s en twaalf sensoren. De deuren van de introductieversie zijn bovendien soft-close.

Polestar werkt ook aan LiDAR-techniek, met drie camera’s, vier ultrasone sensoren en een extra computer die de omgeving van de auto tot in detail in beeld brengen en zo autonoom rijden mogelijk maken. De Polestar 3 met LiDAR is vanaf volgend jaar te bestellen, maar daar zit de crux: in de Nio ET7-review lees je dat de elektrische sedan uit China (net als Polestar) het nu al heeft. Gas erop, Polestar!

610 kilometer actieradius voor Polestar 3

De Polestar 3 verschijnt eerst als luxe uitgevoerde introductieversie. Deze Polestar 3 Long range Dual motor is 490 pk en 840 Nm sterk en heeft een accucapaciteit van 111 kWh (netto). Goed voor een actieradius van 610 kilometer! De standaardsprint duurt 5,0 seconden en snelladen tot 80 procent neemt 30 minuten in beslag. Een half uur klinkt misschien lang, maar de batterij is dan ook enorm. De Polestar 3 kan snelladen met 250 kW.

Het 6600 euro kostende Performance Pack maakt de Polestar 3 nog krachtiger: 517 pk en 910 Nm. Daarmee sprint de 2600 kilo wegende suv in 4,7 seconden van 0 naar 100 km/h.

De Polestar 3 is bijna 5 meter lang en met spiegels ruim twee meter breed. De wielbasis bedraagt afgerond 3 meter. Dat maakt hem precies even groot als de grote elektrische suv van Audi: de Audi E-tron.

Polestar 3 prijs: 89.900 euro

De Polestar 3 kost 89.900 euro en wordt pas eind 2023 uitgeleverd. Je kunt de luxe suv met verzonken handgrepen nu al wel bestellen. Door de auto zo vroeg al te koop te zetten, probeert Polestar waarschijnlijk te voorkomen dat je je spaargeld uitgeeft aan een concurrerend model, zoals de nieuwe Volvo EX90.

Net even over de prijs: een net zo krachtige Audi E-Tron S Sportback kost je ook 88.815 euro. Maar voor wie het allemaal niet zo dynamisch hoeft, is er ook een ‘gewone’ E-tron voor 66.415 euro. Hopelijk zit de brave versie van de Polestar 3 die er in de toekomst ongetwijfeld komt, dichter bij dat prijsniveau.