5247 pk getest: wat is de beste sportwagen van 2022?

Smeltende poolkappen, stikstofcrisis, energietekorten ... We leven in een roerige tijd. Maar daar trekken we ons even niks van aan. In de nieuwe Auto Review, nu in de winkel, testen we een verzameling razendsnel snoepgoed, voor een onstuimige zoektocht naar de beste sportwagen van 2022.

Het is de vraag waarover je in het café uren kunt praten: wat is de beste sportwagen? In het nieuwe nummer van Auto Review, testen we liefst tien razendsnelle modellen met benzinemotor. Ze variëren in prijs van 65.995 euro tot 293.996 euro en in vermogen van 252 tot 830 pk. Ondanks hun verschillende karakter, en hun eigen schare liefhebbers, wisten we toch gemakkelijk een winnaar te kiezen.



Is het de Audi R8 V10 Performance RWD? Dit is eindelijk de R8 zoals we hem graag zien, met een atmosferische V10 en - vooral dit - achterwielaandrijving.



Alpine of Porsche Cayman?

De Alpine A110 heeft een heel ander karakter dan de Audi: het is een zo licht mogelijke sportwagen. De Alpine heeft een directe besturing en reageert fijnzinnig op het gaspedaal. En omdat hij ook nog behoorlijk zuinig is en geschikt als dagelijks vervoermiddel, is dit eigenlijk de sportwagen van de toekomst.

Wil je ruim 20.000 euro meer uitgeven voor een Porsche 718 Cayman GT4 RS? Porsche-liefhebbers aarzelen niet: natuurlijk. De GT4 is de meest extreme Cayman. Een goudeerlijke auto. Een racer. Maar buiten het circuit een tikje onbeholpen.

Liefhebbers van een Chevrolet Corvette kun je dan weer niet overtuigen om hun all American icon in te ruilen voor een Porsche. Verstokte fans van het merk moeten wennen aan de positie van de motor: niet meer voorin, maar in het midden! Maar dat resulteert wel in een bloedsnelle auto die makkelijk op de grens te rijden is. De rijkwaliteiten zijn verbluffend goed en de auto is zelfs verrassend comfortabel.

Toyota Supra en Volkswagen Golf GTI

De 258 pk sterke Toyota GR Supra is de outsider. Hij is 200 kilo zwaarder dan de Alpine, maar Toyota heeft heel slim bij BMW aangeklopt voor de motor. De Duitse tweeliter viercilinder is een juweel, en met deze motor blijkt de Supra zelfs de Porsche 718 Cayman GT4 RS van zich af te kunnen schudden!



Sterft de sportwagen uit? Welnee!



Aanmelden



In onze gratis wekelijkse nieuwsbrief praten we je bij over de nieuwste modellen!



De Volkswagen Golf GTI Clubsport is in Nederland niet leverbaar en in deze vergelijking blijkt andermaal hoe jammer dat is. Gelukkig zijn twee supersportwagens van Italiaanschen en Engelschen bloede wél te koop. De Lamborghini Aventador Ultimae Roadster en McLaren 765LT Spider zijn tegenpolen. De Ultimae is de laatste loot aan de legendarische bloedlijn van de Aventador, met zijn ongeblazen V12 met 780 pk. Zoals hert een Engelsman betaamt, is de McLaren minder ongefilterd. Maar als je hem beter leert kennen, is het een innemende persoonlijkheid die je dolgraag van zijn sportieve capaciteiten laat proeven.



BMW M4 Competition en Ferrari 296 GTB

BMW vaardigt de M4 Competition af, die de indruk wekt dat het een GT-racer is waarop ze vergeten zijn het startnummer te plakken. Een circuitbeest dat tegelijk prima geschikt is voor de dagelijkse boodschappen. En de Ferrari 296 GTB? Die kruipt onder je huid, in een rechte lijn naar je hart. Zodra de vierliter V6 turbbomotor aanslaat (nadat je 25 kilometer elektrisch hebt kunnen rijden!), heeft de auto je definitief in zijn greep.



Wil je weten welke sportwagen uiteindelijk het beste is? Dan moet je Auto Review 10 bestelen! Die ligt nu in de winkel, maar Auto Review online bestellen kan ook!