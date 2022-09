Skoda Enyaq iV bekroond tot Zakenauto van het Jaar 2023, BMW i4 beste nieuwkomer

Een van de redenen waarom de Skoda Enyaq iV door de vakjury tot Zakenauto van het Jaar van 2023 is uitgeroepen, is dat hij beter scoort dan de technisch identieke Volkswagen ID.4. Hoe zit dat?



Hoe twee modellen die alle techniek delen tóch zo verschillend zijn. Dat was een van de opvallendste conclusies van de jury. De Skoda Enyaq iV is een beter product dan de Volkswagen ID.4. "Je krijgt een auto met Skoda-signatuur en de kwaliteit van het Volkswagen-concern in een auto die net iets groter, completer en betaalbaarder is dan zijn concurrenten", staat in het juryrapport. Vorig jaar werd de Skoda Enyaq iV al beste nieuwkomer bij de Zakenauto-verkiezing.



Enyaq iV beter dan ID.4

Een andere belangrijk voordeel van de Enyaq iV is dat zijn bediening logischer is dan die van de ID.4. Skoda past traditionele knoppen toe en dat is voor belangrijk voor leaserijders. Gebruiksgemak en ruimte scoren hoog als reden om voor een specifiek merk en model te kiezen. Andere kwalificaties zijn: goede prijs-kwaliteitsverhouding, sympathieke no-nonsense auto, aantrekkelijke prijsstelling. De conclusie van de jury: "De Skoda Enyaq iV klopt op alle fronten." De Volkswagen ID.4 behaalde een zesde plaats.



Top vijf Zakenauto van het Jaar 2023

Skoda Enyaq Kia EV6 Volvo XC40 BMW iX3 Ford Mustang Mach-E



BMW i4 Beste nieuwkomer 2023

Niet alleen Skoda, ook BMW viel in de prijzen. De BMW i4 werd Beste nieuwkomer. In deze categorie vallen auto's die veelbelovend zijn, maar nog te kort op de markt om zich in de praktijk goed te bewijzen. Weliswaar is de BMW i4 duur, maar BMW lijkt na lang weifelen eindelijk zijn draai gevonden te hebben met zijn elektrische modellen. De i4 roept weer de emoties op waarmee BMW zo beroemd is geworden.



Wie zitten er in de jury van de Zakenauto van het Jaar?



De jury van de Zakenauto van het Jaar bestaat uit directieleden van leasemaatschappijen, vertegenwoordigers van fleetowners en vakjournalisten, zoals de hoofdredacteur van Auto Review, Jaap Peters.