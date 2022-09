Met het, eh, bijzondere studiemodel Citroën OIi (afgeleid van ‘All-E(lectric)’) denkt Citroën een antwoord te hebben op de klimaat- en energieproblemen. Wordt dit de 2CV van 2022?

Wie voor het eerst oog-in-koplamp staat met de Citroën Oli moet even goed kijken. Het studiemodel lijkt een mix tussen een terreinvoertuig, een suv en een pick-up. Stoer zonder agressief te worden en vol met mooie/foeilelijke/bijzondere details (doorstrepen wat niet van toepassing is). Tijdens de ontwikkeling stelde Citroën zich als doel om de complexiteit te verminderen en zoveel mogelijk gerecyclede en recyclebare materialen toe te passen. De fabrikant wilde niet alleen de ontwikkeling en productie van de auto zo duurzaam mogelijk maken, maar ook de hele levensloop: het gebruik, het onderhoud en zelfs de recycling na afloop.



Actieradius 400 km, ondanks klein accupakket

Een dergelijke zoektocht naar het ‘opnieuw uitvinden van de auto’ is overigens niet nieuw voor Citroën. In 2007 bouwde het merk volgens dit principe de C-Cactus en in 2013 kwam er opnieuw een Cactus-studiemodel, dat in afgezwakte vorm zelfs het productiestadium bereikte in de vorm van de Citroën C4 Cactus. En nu is het dus de beurt aan de Oli. De auto is 4,20 meter lang en weegt 1000 kilo. Om het gewicht en de kosten in de hand te houden, monteerde Citroën een relatief klein accupakket van 40 kWh. Dankzij een paar slimme vondsten bedraagt de actieradius toch een respectabele 400 kilometer.



Verticale voorruit

De voorruit werd verticaal geplaatst. Lijkt niet erg aerodynamisch, maar het heeft ook voordelen. Er is minder glas nodig dan bij een schuine ruit en dat scheelt kilo’s. Bovendien schijnt de zon minder naar binnen, zodat er een kleinere airco gemonteerd kon worden. Aan de binnenkant van de portieren is alleen op de plek waar je je arm laat rusten een zacht kussen geplaatst. De rest van het deurpaneel is helemaal weggelaten. Dat scheelt gewicht en levert extra bergruimte op. Ook zul je tevergeefs naar een groot touchscreen zoeken. In plaats daarvan bedien je diverse functies van de Oli via je smartphone die je in het dashboard schuift.



Op de hoogte blijven van het Citroën-nieuws?

Aanmelden

Schrijf je in voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief!



Net als bij Citroëns elektrische stadsauto Citroën Ami hebben de ontwikkelaars bij de Oli ook geprobeerd om dezelfde onderdelen op meerdere plekken te gebruiken. Zo zijn de voor- en achterbumper identiek, evenals de deuren en de zwarte randen rond de wielkasten.



Oli en Citroën 2CV

Bij elke revolutionaire Citroën wordt is de vergelijking met de 2CV onvermijdelijk. Uiterlijk lijkt de Oli beslist niet op de Eend, maar toch zijn er stiekem ook wel een paar verwijzingen naar de 2CV terug te vinden in de Oli. Zo kunnen de zijruiten, net als in de Eend, naar boven toe opengeklapt worden. Dat scheelt een duur en complex mechanisme om het raam in het portier te laten zakken. En de eenvoudige voorstoelen zijn eveneens een ode aan de buizenstoeltjes uit de 2CV. De rugleuning is bovendien uit één stuk 3D geprint in een flexibel materiaal, dat uitstekend te recyclen is.



Komt de Oli naar Nederland en kan-ie rijden?

De Citroën Oli is meer dan alleen een showcar, want het model kan echt rijden. De auto voldoet zelfs gewoon alle eisen goedkeuringseisen voor deelname aan het normale verkeer op de openbare weg. Toch zullen we de Oli nooit tegenkomen als productiemodel. Veel te revolutionair, zelfs voor Citroën. Wel zul je bepaalde designdetails en interieuroplossingen terugvinden in toekomstige modellen. Citroën-ontwerper Pierre Sabas licht een tipje van de sluier op: “Kijk maar eens goed naar de vorm van de koplampen en de achterlichten, met hun verticale en horizontale banen. Dat wordt de nieuwe lichtidentiteit voor de komende modellen.”