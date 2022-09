Dronken man mept Tesla Model 3: 4500 euro schade

Dit opvallende nieuwsbericht uit Australië is geen goede reclame voor de robuustheid van de Tesla's. Want als iemand het portier een dreun verkoopt, zit je blijkbaar met een deuk van 4500 euro.

Hier is een luchtig waargebeurd verhaal om het weekend mee te beginnen. Een 44 jarige man in Australië schopt stennis bij een restaurant. Hij staat te schreeuwen en te schelden in zijn blote bast en is duidelijk dronken. Eenmaal uitgeraasd, loopt hij weg over een rotonde en slaat tegen de passagiersdeur van een langsrijdende Tesla. Dat veroorzaakt meerdere deuken.

Tesla staat bekend om dure reparaties

Dit gebeurde in februari en de rechtszaak die erop volgde is deze week afgerond. De schade aan de auto bedroeg maar liefst 6623,21 Australische dollar of ongeveer 4500 euro. Voor hetzelfde geld had hij een tweedehands Ford Fiesta op z’n dak kunnen leggen. Het slachtoffer moest zijn verzekeraar trouwens 1500 dollar betalen, vermoedelijk als eigen risico.

De dader zegt dat hij het voorval zich niet kan herinneren. Hij krijgt twee boetes aan zijn broek (600 dollar in totaal), plus een taakstraf van zes maanden voor het afranselen van de Tesla. Het openstaande bedrag van 1500 dollar moet hij ook betalen. Eind goed, al goed.

Dit had trouwens voorkomen kunnen worden door het Autopilot-systeem te instrueren om met een grote boog om dronken voetgangers heen te rijden. Zomaar een idee voor Elon Musk.