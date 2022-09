Renault 5 showcar: er is er één jarig en we geven hem een MONSTER

De in 2022 vijftig jaar geworden Renault 5 krijgt geen Abraham in de museumtuin van Renault en ook geen stripper die uit een taart springt. Moeder Renault geeft haar feestvarken een uitgebouwd monster, dat herinneringen oproept aan de iconische Renault 5 Turbo.



Op 17 oktober gaat de autoshow van Parijs van start. De Renault-groep heeft alvast 6 premières beloofd, waarvan 3 voor Renault zelf. Eén daarvan is deze showauto. Hoewel de fotograaf zijn lampen nog niet allemaal aan had tijdens de fotosessie, herkennen wij overduidelijk de Renault 5 Turbo. Dat was een hulkachtige transformatie van de vriendelijke R5, waarmee Renault de hele autowereld in 1980 schrik aanjoeg.



In de oude Renault 5 Turbo waren nog wel de basislijnen van het gewone R5'je te herkennen, maar technisch had de Renault 5 Turbo niets met zijn vriendelijke oervader gemeen. Zo was de motor naar het midden van de auto verhuisd, en de aandrijving naar de achterwielen. De 1,4-liter turbomotor leverde 160 pk, waarmee de 970 kilo wegende R5 Turbo angstaanjagend snel - en listig - werd. Jaren later haalde Renault een soortgelijke truc uit met de Renault Clio, maar dan met behulp van een V6-motor.



Monsterlijke uitvoering nieuwe Renault 5



Zoals bekend, komt Renault in 2024 met een splinternieuwe 5. Met een op de nu 50-jarige Renault 5 als inspiratiebron voor het retro-uiterlijk, maar dan - uiteraard - met een elektrische aandrijflijn. Of deze monsterlijke uitvoering er ook in het echt komt? Renault zegt daar niets concreets over, maar je weet maar nooit. Het is in elk geval een stuk eenvoudiger en goedkoper om een elektrische auto megasnel te maken, dan een auto met verbrandingsmotor.



Vliegtuigspoiler Renault showcar



Hoe de showcar er exact gaat uitzien, tonen we op 24 september, wanneer Renault de auto formeel onthult. En dan maar hopen dat de fotograaf dan wel al zijn lampen aanzet. Wat je ondanks de beroerde belichting op de huidige foto's niet kan ontgaan, is de achterspoiler waar een vliegtuig op kan landen. Andere opvallende kenmerken zijn de fors uitgebouwde spatborden en een wagenbrede ledbalk in de neus. Daarmee kun je zelfs in de donkerste poolnacht nog dingen zien die het daglicht niet kunnen verdragen.