Meer subsidiegeld voor tweedehands elektrische auto in 2023

Stond je op het punt een elektrische auto te kopen of te private leasen toen de subsidiepot voor 2022 ineens leeg bleek? Vanaf 2 januari 2023 kun je je weer aanmelden. Wil je subsidie voor een nieuwe EV, wacht dan niet te lang. Want daarvoor is minder budget beschikbaar. Voor tweedehands elektrische auto's wordt juist meer geld uitgetrokken.



Onlangs heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de bedragen voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren bekendgemaakt. De totale pot voor 2023 bevat 8 miljoen meer dan die voor 2022: 99,4 miljoen tegenover 91,4 miljoen.



Wel is de verdeling aangepast ten gunste van tweedehands EV's. Daar komt bij dat het subsidiebedrag per auto voor nieuwe EV's is teruggeschroefd. Het subsidiebedrag per gebruikte elektrische auto is gelijk gebleven.

Subsidie nieuwe EV's omlaag



In 2022 kwamen kopers of private leasers van een nieuwe elektrische auto nog in aanmerking voor 3350 euro. Vanaf 2 januari 2023 is dat 2950 euro. Het bedrag per individuele tweedehands EV blijft 2000 euro.



Ook voor het totale budget verschuift de focus van de subsidieregeling iets meer richting gebruikte auto's. Was de verdeling nieuw versus gebruikt in 2022 nog 71 om 20,4 miljoen, voor 2023 wordt dat 67 miljoen versus 32,4 miljoen. Voor occasionkopers komt er dus 12 miljoen bij (bijna 60 procent), terwijl er voor nieuwe EV's juist 4 miljoen afgaat.

Bijna 39.000 auto's



Omgerekend naar individuele kopers en private leasers, dan komen we afgerond op 22.712 mensen die met de aanschaf van een nieuwe EV van de regeling kunnen profiteren. Van iedereen die zijn oog in 2023 op een gebruikte elektrische auto laat vallen, komen 16.200 mensen in aanmerking voor de aanschafsubsidie.



Bovengrens nieuwprijs gehandhaafd



De belangrijkste voorwaarden die aan de regeling hangen, zijn ongewijzigd. Dat betekent dat de auto af fabriek 100 procent elektrisch moet zijn. Omgebouwde oldtimers vallen dus niet onder de regeling. De actieradius moet minimaal 120 kilometer bedragen, gemeten volgens de WLTP-cyclus. De oorspronkelijke nieuwprijs mag niet lager zijn dan 12.000, en niet hoger dan 45.000 euro. Vooral die laatste voorwaarde is jammer, omdat hierdoor veel auto's net buiten de regeling vallen. Een gebruikte Tesla valt sowieso buiten de mogelijkheden.