Skoda Vision 7S - De nieuwe designtaal van Skoda was een haastklusje

Een nieuwe designstijl voor Skoda. Daar is vast jaren over nagedacht, met een groot team duurbetaalde ontwerpers, marketeers en productmanagers. Maar nee, Skoda schrijft dat het ontwerp van deze Vision 7S in een maandje of wat klaar wat.

Wat zien we? Een grote suv met zeven zitplaatsen en een strak, minimalistisch design. Skoda spreekt over een Tech-Deck-gezicht, waarbij de grille platter en breder is geworden, met ernaast verticale koplampen. De herkenbare Skoda-grille is echter zo teruggebracht tot zijn basisvormen dat je hem nauwelijks meer herkent. Als je de Vision 7S van de achterkant ziet, denk je bijna met de nieuwe Range Rover te maken te hebben. Kijk maar naar de donkere verticale streeplichten. Opvallend is ook de verhouding tussen de hoge flanken en de lage zijruiten. Jammer dat zoveel nieuwe auto's dat hebben, want het zicht vanuit de cabine wordt er niet beter van.

Skoda Vision 7S als bioscoop of gameroom

In de Skoda Vision 7S is plek voor zeven inzittenden. Er kan gekozen worden voor twee interieurconfiguraties. Skoda noemt ze Drive en Relax. In de Drive-modus heeft de bestuurder de beschikking over een head-up display met augmented reality, een 8,8-inch digitaal instrumentarium en een 14,6-inch infotainmentdisplay. Als de Skoda aan de laadpaal hangt, kan hij worden overgeschakeld naar de Relax-stand. Dan draaien het stuur en de instrumenten weg, schuiven de voorstoelen naar binnen en achterover, en roteert het multimediascherm 90 graden naar horizontaal, zodat je een film kunt kijken of kunt gamen.

Actieradius van meer dan 600 kilometer

Over de aandrijflijn van de Vision 7S meldt Skoda niet zoveel. De elektrische suv is vooral een stijloefening. Hij heeft de beschikking over een 89-kWh batterijpakket en een WLTP-actieradius van ruim 600 kilometer. Het laadvermogen van de Vision 7S ligt op 200 kW. Ter vergelijking: de huidige Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5 komen al tot 240 en 220 kW. Gaat de Skoda Vision 7S in productie? Niet zoals hij er nu uitziet, maar zijn design zal wel aan de basis staan van een nieuwe reeks elektrische modellen van Skoda, waaronder een zevenzits topmodel.