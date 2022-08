Diesel rijden kan nu helemaal niet meer uit! Diesel- en benzineprijzen bijna gelijk

Weet je wat, wij zeggen het gewoon: diesel is top! Efficiënt, koppelrijk en met de moderne filters aan boord relatief schoon. Maar als het niet de belachelijk hoge wegenbelasting is die de dieselrijder dwarszit, dan is het wel de prijs van een liter diesel. Want op het moment van schrijven is die aan een enorme opmars bezig en bijna net zo hoog als de prijs van een liter benzine.

De prijs van een liter benzine is nog steeds hoog, maar zakt gelukkig gestaag. Op het moment dat we deze tekst schrijven - op 26 augustus 2022 - ligt de landelijke adviesprijs voor E10-benzine op 2,189 euro. Slechter gaat het met de prijs van diesel. Die is zowat geëxplodeerd en staat momenteel op 2,156 euro. Combineer je dat met de torenhoge belasting op dieselauto's, dan ligt het bekende omslagpunt, waarop diesel rijden voordeliger is dan benzine rijden, zóver weg dat het niet meer loont.

Industrie grijpt naar diesel als alternatief voor gas

De prijs van benzine is sinds gisteren gelijk gebleven, maar die van diesel is met 4,7 cent gestegen. Hoe dat kan? Door de steeds grotere vraag naar diesel vanuit de industrie. Om de wereldwijd gestegen gasprijzen te omzeilen, of om dat te proberen althans, grijpen bedrijven naar diesel om bijvoorbeeld hun generatoren te laten draaien. Daarbij komt dat de wereldwijde dieselreserves op het moment opvallend laag zijn, zo meldt persbureau Bloomberg.