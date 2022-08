Kun je niet uit je doppen kijken?! Nee, want 20 procent van de automobilisten ziet niet goed

Van alle verkeersongelukken wordt naar schatting 5 procent veroorzaakt door bestuurders die niet goed kunnen zien. Dus is het extra zorgwekkend om te lezen dat 20 procent van de automobilisten en elektrische fietsers aangeeft niet scherp te kunnen zien, ook al dragen ze een bril of lenzen.

Veilig Verkeer Nederland adviseert bestuurders om iedere twee jaar een oogcheck te laten doen, ongeacht of iemand klachten heeft. Bij ruim 60 procent van de bril- en lenzendragers verandert de gezichtsscherpte ongemerkt iedere twee jaar, aldus Pearle Opticiens, terwijl de meeste mensen eens in de drie jaar een oogmeting doen. Een regelmatige oogmeting zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn als de gebruikelijke tandartscontrole, schrijft het bedrijf. Hoewel dat misschien ook een geval is van: wij van wc-eend adviseren wc-eend.

Gevaarlijke situaties als gevolg van slechts zicht

Een op de vier bril- of lenzendragers kruipt weleens zonder bril of lenzen achter het stuur, terwijl dat wettelijk gezien niet mag. "Het lijkt een open deur, maar goed kunnen zien in het verkeer is van levensbelang", zegt een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. Uit onderzoek van Pearle blijkt dat bijna een derde van de automobilisten met een bril of lezen meer dan twee jaar geleden voor het laatst een oogmeting heeft gedaan. Bij twee of de drie Pearle-klanten is het zicht binnen twee jaar slechter geworden. Ruim een kwart van de bestuurder zegt in het afgelopen half jaar een gevaarlijke situatie als gevolg van slechts zicht te hebben meegemaakt.