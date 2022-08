Onderzoek bewijst: touchscreens in de auto zijn ruk, fysieke knoppen veel beter

We roepen het bij Auto Review al jaren en nu is het bewezen ook: touchscreens zijn ruk. Alleen met fysieke knoppen kun je in een rijdende auto snel de temperatuur veranderen, de radio op een andere zender zetten of de stoelverwarming aan- of uitzetten. Luisteren jullie, autofabrikanten?!



Het Zweedse autotijdschrift Vi Bilägare testte de bediening van twaalf auto's: de BMW iX, Dacia Sandero, Hyundai Ioniq 5, Mercedes GLB, MG Marvel R, Nissan Qashqai, Seat Leon, Subaru Outback, Tesla Model 3, Volkswagen ID.3, Volvo C40 en een zeventien jaar oude Volvo V70. In het kort is de conclusie van de test: in auto's met een touchscreen ben je vier keer zoveel tijd kwijt aan simpele taken dan in een auto's met fysieke knoppen.



Minimalistische interieurs zonder knoppen zijn in

Ontwerpers vinden het nu kennelijk mooi om een interieur met zo weinig mogelijk knoppen te tekenen, want in de meeste nieuwe auto's bedien je bijna alle functies via het infotainmentscherm op de middenconsole. Dat dat niet handig en niet veilig is, schrijven wij in onze rij-impressies al jaren. Een fysieke knop kun je blindelings vinden. Een touchscreen vergt aandacht. Omdat je meerdere handelingen moet doen, maar ook omdat goed mikken met je vinger in een bewegende auto lastig is.

Vier simpele taken getest bij 110 km/h

De Zweedse journalisten hebben in alle bovenstaande auto's een paar handelingen getest:

De stoelverwarming inschakelen, de airco twee graden hoger zetten, de ontwaseming starten.

De radio aan zetten, het Zweedse radiostation Program 1 vinden.

De tripcomputer resetten.

Het licht van het instrumentenpaneel dimmen en het infotainmentscherm uitschakelen.

Alle journalisten kregen de tijd om zich de taken eigen te maken. Met andere woorden: ze wisten in alle twaalf auto's precies wat ze moesten doen en hoefden dus niet uit te zoeken hoe iets moet. De tests zijn gedaan bij een snelheid van 110 km/h. Iedere taak is apart getimed.

Conclusie: touchscreens zijn ruk, knoppen rule!

De conclusie? In de enige oude auto van de twaalf, de Volvo V70, zijn de hierboven genoemde taken met voorsprong het snelst uit te voeren. Het model heeft geen touchscreen, maar gewoon een dashboard vol knoppen. De vier geteste taken zijn daarmee in slechts 10 seconden uit te voeren. Bij een snelheid van 110 km/h ben je dan 300 meter verder.

De slechtst presterende modellen zijn de MG Marvel R (44,9 seconden, 1372 meter), BMW iX (30,4 seconden, 928 meter), Seat Leon (29,3 seconden, 895 meter) en Hyundai Ioniq 5 (26,7 seconden, 815 meter). Het dichtstbij de Volvo V70 komt de Dacia Sandero. In de Roemeense prijspakker ben je 13,5 seconden bezig en leg je ondertussen 414 meter af. De Volvo C40 blijft verbazingwekkend genoeg niet ver achter, met een score van 13,7 seconden en 417 meter. Beide modellen hebben een touchscreen, maar draaien daar een relatief eenvoudig infotainmentsysteem op.

Infotainmentsysteem van BMW iX veel te ingewikkeld

Opvallend zijn de ruitenwissers van de Tesla (die je ook via het touchscreen bedient), het infotainmentsysteem van de BMW iX (dat veel te uitgebreid en ingewikkeld is) en de aanraakgevoelige 'sliders' voor de airco in de Seat en Volkswagen (die niet verlicht worden en 's nachts dus onzichtbaar zijn). Overigens wijzen veel autofabrikanten naar stembediening als alternatief voor het touchscreen. Maar stembediening werkt vaak niet goed en kun je voor sommige functies helemaal niet gebruiken.