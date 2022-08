De volgende BMW M3 / M4 klinkt echt voor geen meter

Weet je waar wij kippenvel van krijgen? Het snerpende inductiegeluid van de BMW M3 CSL (2004) en de getergde huil van de BMW M5 E60 (ook 2004). We zullen er nog vaak aan denken als we over een paar jaar in een BMW M3 / M4 zitten die helemaal geen geluid meer maakt. Want ja, ook die wordt volledig elektrisch. Dit is het eerste prototype ervan.

Atmosferische motoren kunnen echt niet meer, daarom is BMW enkele jaren geleden al overgestapt op turbo's voor de M3 / M4. Ze jagen de zescilinder van BMW's sportieve tweeling op tot hoge prestaties, maar hebben helaas een akelige bijwerking. Turbo's dempen het geluid van een motor, dus hebben de BMW M-ingenieurs allerlei kunstgrepen moeten uithalen om een epische soundtrack te creëren. De huidige M3 en M4 hebben een gecomponeerd motorgeluid, met allerlei vervelende plofjes en snerpjes. In het interieur hoor je weinig, dus pompt BMW gewoon nepgeluid via de speakers de cabine in.

Volgende BMW M3 / M4 krijgt aandrijflijn met vier elektromotoren

Dat zal bij de toekomstige M3 / M4 niet anders zijn, want die wordt volledig elektrisch. BMW test de aandrijflijn in een aangepaste i4 M50, die is voorzien van de huidige M3 / M4-neus en een setje stevig uitgeklopte wielkasten. De standaard i4 M50 heeft twee elektromotoren, één op de vooras, één op de achteras. Deze testauto rijdt rond met liefst vier elektromotoren, één voor elk wiel. Daaraan gekoppeld is een slim systeem, dat de kracht in milliseconden over ieder individueel wiel kan verdelen. Zo kan BMW M continu en heel precies de aandrijflijn aanpassen aan de omstandigheden.

Later dit jaar een monster-suv van BMW M met hybridetechniek

BMW M bestaat dit jaar vijftig jaar. Er zijn nu drie elektrische semi-M-modellen: de i4 M50, de iX M60 en de i7 M70. Later dit jaar komt BMW met de eerste hybride-M. Is het een sportcoupé met messcherpe reflexen? Is het een nieuwe sportwagen met middenmotor, zoals ooit de M1? Nee, BMW M komt met de meest on-M'se auto ooit: een enorme monster-suv met V8 en elektrotechniek. Het apparaat heet BMW XM en heeft een vermogen van 650 pk en 800 Nm koppel. Op zijn batterij kan het gevaarte maximaal 80 kilometer volledig elektrisch rijden.