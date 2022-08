Ruimste Skoda ooit krijgt beeldscherm tot het dak!

Teasenderwijs worden we voorbereid op de Skoda Vision 7S, de nieuwe elektrische zevenzitter van het Tsjechische merk. Waarschijnlijk wordt het de ruimste Skoda ooit en krijgt de nieuwkomer ook het grootste beeldscherm ter wereld. In een Skoda dan.



Skoda heeft een reputatie op te houden als het om ruime auto's gaat. Zo is de Skoda Superb Combi een van de allerruimste stationwagons van de markt. Daarnaast is er natuurlijk nog de Skoda Kodiaq, een SUV die je optioneel als zevenzitter kunt bestellen. Maar dat zijn allebei auto's die zijn ontworpen voor een traditionele aandrijflijn met verbrandingsmotor. Dat wordt anders met de Skoda Vision 7S.

Ruimste Skoda ooit



De aankomende zevenzitter wordt namelijk een puur elektrische auto. Daarin verlies je dus geen kostbare ruimte aan een benzine- of dieselmotor, een versnellingsbak, een uitlaatsysteem of - in het geval van achter- of vierwielaandrijving - een cardanas. En het accupakket dan? Dat verdwijnt efficiënt in een sandwichconstructie onder de vloer, zoals tegenwoordig gebruikelijk bij de meeste EV's. Daarom durven we de stelling wel aan dat de Skoda Vision 7S de ruimste Skoda ooit wordt.



Op de illustratie met de interieurindeling boven dit artikel krijg je in elk geval een idee van wat Skoda voor ogen heeft. Het doet denken aan de goeie ouwe MPV's van vroeger. Maar denk niet dat de Skoda Vision 7S eruit gaat zien als een veredeld gezinsbusje. Volgens de huidige trend zal hij waarschijnlijk meer ogen als een SUV of crossover. Een Skoda Enyaq iV XL, zeg maar.

Enorm beeldscherm Skoda Vision 7S

Bij een grote auto hoort natuurlijk ook een groot infotainmentscherm. Vroeger hadden MPV's nog weleens dvd-schermpjes in de hoofdsteunen van de voorliggende zitrij, maar dat is tegenwoordig ouderwets. Dus als je in zo'n lel van een Skoda een filmpje streamt, moeten de achterste kijkbuiskindertjes natuurlijk ook iets kunnen zien. Of zal Skoda een andere reden hebben om het scherm zo groot te maken? Het steekt immers ver boven het dubbelzijdig afgeplatte stuur uit!

Voorbode Skoda-interieurdesign

Hoe dan ook zegt Skoda dat het interieur van de Vision 7S aangeeft hoe andere toekomstige Skoda's er vanbinnen gaan uitzien. Dat betekent dus dat Skoda merken als Tesla, Volvo, Polestar, Renault en Vinfast achterna gaat en overstapt op verticaal georiënteerde schermen. Of die ook echt zo gigantisch worden als in de Vision 7S - dat tenslotte nog een studiemodel is - wagen we te betwijfelen. Of houdt Skoda ons voor de gek en heeft het gewoon een piepklein stuurtje in de conceptcar gemonteerd? Interessant zijn trouwens ook de knoppen ónder het scherm. Dat lijken traditionele exemplaren, maar Skoda heeft het over 'grote, haptische draaiknoppen'. Een soort liefdesbaby tussen echte knoppen en de veel bekritiseerde haptische aanraakvlakken in diverse modellen van de Volkswagen Group.

Hoe het echt zit, vertellen we je binnenkort, want op 30 augustus volgt de volledige onthulling van de Skoda Vision 7S. Dan laten we je uiteraard ook alle foto's van de buitenkant zien.