Niet alles wordt duurder - 9 nieuwe auto's met 2000, 3000 of 5000 euro korting

Ze bestaan nog: automerken die korting geven op nieuwe auto’s. Zo is 3000 euro korting voor een nieuwe Nissan Qashqai mooi meegenomen. Check ons overzicht en vind jouw beste deal.

We sorteren de aanbiedingen op kortingsbedrag, met bovenaan 5000 euro voor een elektrische Smart en onderaan gratis pizza bij Lynk & Co.

5000 euro korting op nieuwe auto

De nieuwe Smart #1 komt eraan, dus de oude modellen hebben een nieuw baasje nodig. En snel. Daarom krijg je nu 5000 euro korting op de Smart EQ fortwo en forfour.

2 merken geven 3000 euro korting

Een mooi moment voor een Mazda, want meerdere modellen zijn in de aanbieding. Je krijgt 3350 euro ‘Mazda-subsidie’ voor de Mazda MX-30 en 3000 euro extra inruilvoordeel voor de MX-5.

De Nissan Qashqai is een van de best verkopende auto’s in dit overzicht. Dankzij de 3000 euro voorraadpremie zal dat ook zo blijven. Goed om te weten: die 3000 euro voordeel geldt ook voor de nieuwe Qashqai E-Power.

2000 euro korting

Wil je 2000 euro extra inruilpremie voor je huidige auto ontvangen bij aanschaf van een nieuwe? Skoda doet dat als je een Fabia, Scala of Kamiq koopt en Toyota gebruikt 2000 euro extra inruilwaarde om de verkoop van de C-HR een zetje te geven. Nissan geeft zelf 2500 euro voordeel op de Juke – een combinatie van korting en extra inruilwaarde.

1000 euro korting

Duizend euro klinkt als wisselgeld als je een nieuwe auto koopt, maar we zouden het toch niet op de toonbank laten liggen. Korting is korting. Hier is een overzicht:

Ford Kuga (1000 euro Hybrid-bonus)

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV (1000 euro korting)

Renault Capur en Arkana (1300 euro extra inruilwaarde)

Nissan Leaf en Micra (1500 euro voorraadpremie)

Fiat 500e (1500 euro inruilkorting)

Hyundai geeft 500, 750 of 1250 euro Smartbonus

Gratis brandstof, laadpaal of pizza

Soms krijg je liever een product cadeau, dan zijn waarde in geld. Bij de Honda CR-V ontvang je 1 jaar gratis brandstof, bij een Opel met stekker wordt een gratis wallbox geleverd en bij de Lynk & Co Club krijg je op zaterdagen tussen 13:00-14:00 uur gratis pizza. Dat is de enige aanbieding waarvoor je geen auto hoeft te kopen.

Zit jouw favoriete model erbij? Sla snel toe, want aanbiedingen kunnen per maand veranderen.